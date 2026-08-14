La barra brava de Racing visitó al plantel luego del entrenamiento para "manifestar su apoyo"

El grupo de diez hinchas lo lideró Leandro Paredes, el jefe de Los Pibes de Racing que tiene derecho de admisión por tiempo indeterminado. Gastón Martirena, Marcos Rojo y Facundo Cambeses hablaron con ellos.

Los Pibes de Racing, el grupo que controla la popular de la Academia, visitaron a los jugadores después del entrenamiento.

Luego de una acumulación de malos resultados en el Torneo Clausura y un año inestable en cuanto a rendimiento, la barra brava de Racing visitó al plantel que partía rumbo a la concentración previa al partido de este viernes ante Banfield por la quinta fecha de la Liga Profesional para charlar con los referentes del equipo.

Uno de los hinchas que se hizo presente fue Leandro Paredes , el líder de Los Pibes de Racing la facción que controla la popular de la Academia y sobre quien rige una prohibición de ingreso a los estadios por tiempo indeterminado por haber participado en el ataque sobre Walter Alagastino , exmiembro de La Guardia Imperial , en febrero de este año.

Cuando el micro estaba por salir y los jugadores aguardaban para subir, Paredes junto a otros miembros de la barra se hicieron presentes en la puerta del playón de la calle Colón. Según ellos, la visita fue para “bancar al equipo y manifestar su apoyo” , no “como amenaza”.

El cruce con Gastón Martirena, Marcos Rojo y Facundo Cambeses , los tres futbolistas que se acercaron hablar, se dio en un marco “tranquilo” , “sin amenazas” y no duró más de diez minutos.

“Cuiden a los pibes” , le dijeron los integrantes de la barra a los jugadores sobre los chicos surgidos del predio Tita Mattiussi que juegan o entrenan con el primer equipo de la Academia. Para enfrentar al Taladro, el técnico Juan Pablo Vojvoda armó la lista de convocados con nueve juveniles en ella: Alejandro Tello, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Tobías Rubio , Ezequiel y Bautista Pérez (hijo de Hugo “Perico”, exfutbolista del club y de Independiente), Santino Aguirre , Alberto Campo y Francisco Fraga .

Entre los convocados ante Banfield, Juan Pablo Vojvoda citó a nueve jugadores surgidos de la cantera de Racing. @RacingClub

Racing acumula dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura frente a Argentinos Juniors y Tigre, además de un empate ante Rosario Central y una victoria en la primera fecha con Gimnasia y Esgrima La Plata. En el cruce con el Matador el presidente Diego Milito recibió insultos de los hinchas. La Academia tampoco participa de ninguna competencia internacional tras haber sido eliminado en fase de grupos de la Copa Sudamericana todavía con Gustavo Costas al frente del equipo. Los dirigidos por Vojvoda se enfrentarán este viernes a las 20.30 a Banfield de local.

La barra de San Lorenzo irrumpió en un entrenamiento y pidió una lista de jugadores

El caso de Los Pibes de Racing no fue el único que se dio en estos días entre barras bravas y futbolistas. Este jueves al terminar la práctica matutina del equipo de Néstor Gorosito, 50 miembros de la Butteler aparecieron en el estadio Pedro Bidegain para hablar con los jugadores y con el técnico.

La aparición de los barras se dio cuatro días después de la derrota 2-0 de local contra Huracán, lo que significó la primera victoria del Globo en esa cancha después de 25 años. En la charla que mantuvieron, se les pidió a los futbolistas mayor actitud y responsabilidad.

Además, le solicitaron al capitán Nicolás Tripichio y a Alexis Cuello, uno de los referentes del Cuervo, una lista con los apellidos de los jugadores que no quieran jugar más en el club. Luego hablaron con el director técnico a quien le repasaron todo lo dicho al plantel y sobre la lista le dijeron: “Si tiene apellidos, no los podés usar más. No importa quién sea, no juega más”.