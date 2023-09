Qué rol ocupa la innovación en el consumo de lujo, la tecnología y el mercado bursátil

“La innovación 4.0 tiene varios capítulos. La conectividad, sustentabilidad, eficiencia y nuevos negocios. En cuanto a conectividad, LG vende alrededor de 100 millones de productos por año, y su mayoría está conectado o son Smart. Eso nos da un activo muy fuerte, porque se puede contactar con posventa, saber cómo funcionan los productos. Además, tenemos la plataforma de contenidos, que es muy atractiva, y estamos generando un nuevo negocio que es el de los servicios”, remarcó Laffue.

Y resaltó: “El ADN de los productos LG es ser sustentables. En cuanto a la sustentabilidad respecto a la producción, tenemos un compromiso de llegar a la neutralidad de carbono para el año 2030 y ya está a mitad de camino. Respecto a la energía que usa para la producción, tiene la meta de usar energía renovable para 2050. Estamos produciendo de una manera sustentable, que los productos tengan el ADN de ahorro de energía, y trabajar en la división de electrificación que es hacia donde va el negocio. El abanico es grande”.

kohen.jpg Ernesto Kohen, Presidente de la Cámara Suizo Argentina.

Por su parte, Chiraullo analizó cómo influye la innovación en el mercado de capitales y al rol de los “bonos verdes”. “El mercado de capitales argentino es incipiente. No tiene un nivel de penetración muy grande en la economía real. Y en las últimas décadas, el consumo se impuso por sobre el ahorro o la inversión. No obstante, el mercado de capitales, además de estar sobre regulado, está mostrando una tendencia hacia la innovación, no solo en la aplicación de instrumentos de inversión para empresas. Se está viendo que cada vez más inversores están enfocados en inversiones con propósito. Se evidencia con ‘bonos sociales’ o los bonos verdes, que procuran una compensación de la contaminación o la huella de carbono. También existen otros rotulados, que introducen la figura de género, el desarrollo de comunidades indígenas, por ejemplo. Ese tipo de instrumentos se encuentran con mucho interés de inversores, porque se busca que la inversión no se limite sólo a la inversión o el ahorro”.

Además, Chiarullo señaló que “se ve que grandes bancos de inversión se retiran de industrias que están en contra de la tendencia de ir hacia la electrificación”. “No es una cuestión de interés o activismo, es una cuestión de responsabilidad. Una empresa que tiene una buena performance, pero su directorio no incluye género, por ejemplo, tiene una nota crediticia inferior a otra empresa con una performance similar que sí incluye esas temáticas”.

En tanto, Kohen detalló dónde se encuentra la innovación en el mercado del lujo: “Dentro del mercado de lujo, la relojería es uno de sus componentes más icónicos. En relojería, hubo varios desafíos importantes desde la aparición de los relojes de cuarzo, que reemplazaban a los mecánicos. En ese sentido, Suiza se refugió en el saber hacer y desarrolló desde la mecánica una especie de competencia tecnológica. Hoy podemos decir que hay relojes mecánicos que igualan en exactitud al cuarzo, que es un elemento electrónico”.

“Un reloj cuarzo tenía una diferencia al mes de una décima de segundo y uno mecánico, 10 segundos al mes. Hoy se emparejó esa exactitud. La gran innovación fue lograr a través de una artesanía que viene de siglos, poder competir e igualar a ciertos estándares que nos permite hoy la electrónica. Y la innovación vino también en la estrategia comercial. Se logró mantener y evolucionar el negocio del mercado de lujo. Se ve en la generalización: antes el lujo estaba dirigido a joyas, arte, automóviles. Hoy está generalizado en todos los productos que consumimos: incluso en los intangibles como el turismo. Hoy el lujo afecta a la sensibilidad personal, al autoestima. Poseer un artículo de lujo significa una satisfacción personal, más allá de ubicarse en determinado estatus social”, subrayó Kohen.

Más allá de los compromisos asumidos por las empresas, hoy los consumidores exigen estándares más elevados, relacionados no sólo con las prestaciones de los productos sino también vinculados con la sustentabilidad.

chiarullo.jpg Gonzalo Chiarullo, Consultor en nuevos negocios y CEO de Número Bursátil.

“El consumidor hoy está súper formado. Entra a ver los comentarios de usuarios, busca en internet. La innovación en la comercialización es un movimiento que cambió radicalmente. Ya no solo te fijas el precio, también la calidad en la atención. Tratamos que el consumidor que una vez que nos eligió, vuelva a elegirnos. Por eso la atención posventa es muy importante. Tenemos un buen producto, de buena calidad, de buena durabilidad y somos una marca responsable. Hoy el consumidor si una empresa no cumple con estándares de responsabilidad social o sustentabilidad, muchas veces no la elige”, explicó Laffue.

El contexto actual supone desafíos para las compañías. Uno de ellos, es poder captar inversiones desde el exterior. Al respecto, Chiarullo sostuvo: “Argentina siempre fue un foco de inversión extranjera. Qué sucede cuando un inversor viene de afuera, nos pide que demos soporte para hacer la ingeniería de la inversión. El primer plano es la parte estructural de la empresa. Hoy el directorio tiene que ser activista, tiene que estar metido en las problemáticas de la empresa, que tome decisiones. Es algo que está muy desarrollado afuera. En ese sentido es importante el rol de director independiente, que es objetivo, que dice lo que no está bien en una empresa. Eso sirve a la hora de que un inversor extranjero decida avanzar en un acuerdo de inversión en una empresa argentina”.

“El contexto económico no ayuda. Pero, aun así, se ve que vienen muchos fondos a invertir en Argentina”, sostuvo Chiarullo, quien repasó algunos de los rubros en donde se ve una mayor inversión extranjera: “En la compra de edificios corporativos, en el rubro oil and gas, y también algo en minería. Pero en este último aspecto hay muchas certificaciones que demandan las mineras internacionales, y en argentina hay muchos campos de litio, pero que sin esa certificación el inversor extranjero no puede invertir”.