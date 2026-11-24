Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela elevaron sus propuestas al juez de Rafaela. Las condiciones comerciales y el antecedente del reclamo de Fidulac frente al pedido de Adecoagro.

Tres empresas lácteas presentaron propuestas ante la Justicia para mantener operativas las plantas de SanCor mientras avanza el proceso de venta de sus activos.

Mientras la venta de SanCor sigue sin definiciones , la Justicia recibió tres propuestas que podrían permitirle sostener la producción de la cooperativa quebrada sin tener que ceder el uso de sus marcas, valuadas en conjunto en u$s24,7 millones. Milkaut, Punta del Agua y Failar, la empresa detrás de La Tarantela, presentaron ante el juez Marcelo Gelcich las condiciones bajo las cuales están dispuestas a contratar los servicios industriales de la histórica láctea durante los próximos seis meses.

El dato no es menor. Semanas atrás, Adecoagro había presentado una propuesta similar, aunque también había solicitado una licencia para comercializar productos bajo las marcas de SanCor. El pedido generó cuestionamientos por parte de Fidulac, el grupo empresario vinculado a Gustavo Scaglione que busca quedarse con la totalidad de los activos de la cooperativa y que advirtió sobre las ventajas competitivas que podría obtener uno de los interesados antes de que se concrete la licitación.

Ahora, el magistrado cuenta con otras tres ofertas para mantener en funcionamiento las fábricas sin necesidad de autorizar nuevas licencias sobre un paquete de marcas que representa casi la mitad del precio base de venta de SanCor. Las tres compañías, además, compraron los pliegos para participar del proceso licitatorio.

En los documentos judiciales, a los que accedió Ámbito, las empresas dejaron expresamente aclarado que no requieren “como condición para la firma del contrato de fasón la inclusión de las marcas Sancor o familia de marcas titularidad de la quiebra de Sancor CUL”.

Si bien cada una presentó sus propias condiciones comerciales, las tres firmas realizaron una presentación conjunta ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Allí explicaron que su intención es “generar ingresos operativos para la masa sin requerir inversión de capital propio de la fallida y, con ello, preservar el valor de los activos que integran el procedimiento de enajenación, en beneficio del conjunto de los acreedores”.

La pelea por las marcas de SanCor

Desde que en abril la Justicia decretó la quiebra de SanCor, la forma en que se venderán sus activos se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre los interesados. La base de la licitación se estableció en u$s52,1 millones, de los cuales u$s27,4 millones corresponden a las seis plantas industriales y los restantes u$s24,7 millones a las marcas comerciales. Solo SanCor fue valuada en u$s18,7 millones.

Tal como publicó anteriormente Ámbito, Fidulac llegó a plantear ante la Justicia la necesidad de preservar la unidad productiva de la cooperativa y cuestionó la posibilidad de que sus fábricas y marcas terminaran en manos de distintos compradores. El grupo empresario ya había intentado avanzar en el rescate de SanCor antes de que se decretara su quiebra.

El recurso presentado contra el pliego derivó en la suspensión del proceso licitatorio durante más de dos meses. Finalmente, en septiembre, la Cámara de Apelaciones de Rafaela habilitó su reanudación, aunque ordenó introducir modificaciones en las condiciones de venta.

A principios de noviembre, Adecoagro, a través de su unidad de negocios lácteos L3N, solicitó producir en las plantas de Devoto, en Córdoba, y Gálvez, en Santa Fe. El proyecto contemplaba procesar hasta 600 toneladas mensuales de crema en el primer establecimiento y 300 toneladas de quesos semiduros en el segundo. A ello sumó el pedido para utilizar las marcas de la cooperativa.

No sería el primer desembarco de Adecoagro en establecimientos que pertenecieron a SanCor. En 2019, la compañía adquirió las plantas de Morteros y Chivilcoy, además de las marcas Las Tres Niñas, Angelita y Apóstoles. Actualmente, la agroindustrial está controlada por Tether.

Tras los cuestionamientos de Fidulac, la Justicia estableció que los contratos de fasón no podrán conferir privilegios ni preferencias a los interesados en adquirir los activos de la fallida. También dispuso que el otorgamiento de licencias sobre las marcas deberá contar con autorización judicial.

Las nuevas propuestas se ajustan a las condiciones establecidas por el magistrado en su resolución del 6 de noviembre y permiten evaluar la contratación de servicios industriales independientemente de la discusión por las licencias comerciales.

Cuánto están dispuestas a pagar las empresas por producir en las plantas

Las condiciones económicas presentadas por las tres lácteas son diferentes. Mientras Milkaut y Punta del Agua proponen pagos en efectivo, La Tarantela plantea entregar parte de la producción a SanCor como retribución por los servicios prestados.

Milkaut, propiedad del grupo francés Savencia, podría aportar hasta 200 toneladas mensuales de queso semiduro a la planta de Gálvez, donde se elaborarían quesos en hebras, feteados, trozados y procesados para comercializar bajo las marcas Milkaut e Ilolay.

La compañía ofrece pagar el equivalente al precio de un litro de leche por cada kilogramo de producto entregado. Para establecer la remuneración mensual se utilizaría como referencia el último valor disponible del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), correspondiente al panel de 375 empresas. También establece que la merma por sobrepeso no deberá superar el 10%.

Por su parte, Punta del Agua propone enviar 14 camiones de leche cruda por semana a los establecimientos de SanCor, con una carga de aproximadamente 30.000 litros cada uno.

La mitad se destinaría a la elaboración de queso barra en Balnearia, Córdoba, y el resto a la producción de leche en polvo entera en Sunchales o Devoto, dependiendo de la capacidad disponible.

Por cada kilogramo de queso barra producido, la firma ofrece pagar el equivalente al precio de 1,45 litros de leche, mientras que por cada tonelada de leche en polvo entregada abonaría u$s580. La compañía también manifestó su predisposición a incorporar la planta de La Carlota, aunque previamente deberán evaluarse los costos y las condiciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

El caso de Failar, la empresa que comercializa sus productos bajo la marca La Tarantela, tiene una particularidad. La compañía ya mantiene contratos de fasón con SanCor y busca ampliar esa relación comercial sin modificar los acuerdos vigentes.

Para ello, propone destinar alrededor de 100.000 litros mensuales de crema a la fábrica de Devoto. Por cada kilogramo de materia grasa aportado para la elaboración de manteca recibiría 950 gramos de producto, mientras que el remanente quedaría en manos de SanCor. En el caso de la crema de leche y el queso crema, la cooperativa retendría el 10% de la producción.

La firma también expresó su interés en utilizar las instalaciones de San Guillermo, en Santa Fe, para elaborar queso cremoso, port salut y muzzarella. En ese caso, todavía deberán acordarse los volúmenes y las condiciones económicas del contrato.

De concretarse también las propuestas para La Carlota y San Guillermo, los acuerdos podrían alcanzar a las seis plantas que integran el proceso licitatorio.

Los documentos establecen que los establecimientos permanecerán bajo la administración de la sindicatura, que deberá garantizar las habilitaciones sanitarias, los seguros y las condiciones necesarias para la producción. Los salarios y las cargas sociales también continuarán a cargo de SanCor.

Las compañías prevén que la facturación se realice a mes vencido y contemplan un plazo de 20 días corridos para cancelar las facturas. El primer pago, según los escritos, estará condicionado a la obtención de los registros necesarios para comercializar los productos elaborados.

Si bien los contratos tendrían una vigencia de seis meses, las empresas se reservaron la posibilidad de finalizar anticipadamente la relación comercial en caso de que las fábricas fueran adjudicadas.

Por lo pronto, de las diez empresas que adquirieron los pliegos para participar de la licitación de SanCor, cuatro ya formularon propuestas para utilizar su estructura industrial antes de que se concrete la venta. La sindicatura y la coadministración deberán evaluar ahora las condiciones ofrecidas por cada una de ellas.