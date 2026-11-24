La miniserie, protagonizada por Rodrigo de la Serna, se vale de acontecimientos y personajes reales e imaginarios para elaborar una ficción que altera las filiaciones políticas, las circunstancias y hasta la autoría de algunos de los crímenes de aquellos años.

¿Hasta dónde es lícito que una ficción televisiva, de formato cuasi-documental, simplifique la historia al punto de distorsionarla? Aunque cada capítulo empiece con la leyenda “No pretende ser un reflejo fiel de la realidad”, esta es la primera pregunta que surge después de ver la miniserie “Gordon” (Netflix), dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik , sobre uno de los períodos más sangrientos del país en el siglo pasado.

La vida de Aníbal Gordon , interpretado por Rodrigo de la Serna , ofrecía, por su prontuario, una perspectiva óptima desde la cual abordar la violencia política de lo que hasta no hace mucho llamábamos nuestra “historia reciente”, pero que ya no lo es tanto, y que muchos no conocen, o conocen confusa o parcialmente. Esta serie contribuirá a la confusión.

Ladrón de automóviles, asaltante de bancos y joyerías, “chorro” (como se llama el primero de los siete capítulos) Gordon fue un mercenario que encontró en sus vinculaciones con la ultraderecha peronista y los servicios una forma de ampliar el campo de sus actividades criminales. Integrante de la Triple A, agente de la SIDE y, después del golpe de 1976, uno de los responsables del centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti, Gordon pasó de la delincuencia la represión ilegal al servicio del Estado, sin abandonar por ello sus negocios particulares. La recuperación de la democracia lo llevó nuevamente a la cárcel, donde murió en septiembre de 1987, mientras cumplía una condena de dieciséis años por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly .

La producción se basa libremente en dos novelas de Marcelo Larraquy , “Gordon” y “Gordon, el aniquilador” , las que a su vez ya introducían algunas licencias, aunque con fines literarios. Sin embargo, la adaptación audiovisual convierte esas licencias en distorsiones históricas. El ejemplo más notorio: según la serie, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) casi no existió (se menciona, en la radio, el asalto a un camión blindado en Yocsina, Córdoba, y hay otras pocas alusiones como al pasar). Esto podría justificarse si las elipsis del libreto eligieran episodios en los que la banda guerrillera no hubiera intervenido, pero no es así: a los fines de “simplificar” el relato, el secuestro y posterior asesinato de Oberdan Sallustro , perpetrados por el ERP el 21 de marzo y el 10 de abril de 1972, respectivamente, aparecen atribuidos a la ultraizquierda peronista.

¿De qué forma soluciona esto la serie? Le cambia el nombre a Sallustro (lo llama Edgardo Sanucci), aunque aparezca, tal como en la realidad, como el director general de la Fiat en la Argentina, y cuando viaja al país el presidente de la automotriz italiana (Antonio Rossi en la ficción) para negociar su liberación, se entrevista en la cárcel de Devoto con Alberto Sancho, clara alusión a Mario Roberto Santucho , fundador del PRT/ERP (a quien, ¡oh, ironías de la historia!, ahora rendirá un insólito homenaje la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA). La entrevista carcelaria efectivamente tuvo lugar: el enviado de Fiat, Aurelio Peccei , procuró la intercesión del jefe del ERP, que se encontraba detenido desde agosto del año anterior.

La distinción entre el ERP y Montoneros dista de ser una sutileza reservada a los historiadores. Una organización marxista que prosiguió sus operaciones militares después de la recuperación de la democracia en mayo de 1973 difícilmente pueda ser transformada en las disputas intestinas del peronismo.

El libreto de “Gordon” ha reducido la violencia política de aquellos años a una variante compacta de la teoría de los dos demonios, con la particularidad de que ambos demonios son peronistas y, en medio de ellos, se mueve un criminal que sabe sacar provecho. La complejidad de la izquierda peronista queda reducida a un personaje-síntesis, Graciela Mancini (Fiorella Bottaioli), cuya enemistad personal con Gordon termina por sustituir las motivaciones políticas de la militancia. Mancini es una chica multitarea y todoterreno: participa del secuestro de Sallustro, fusila a Rucci, y hasta planea un atentado contra una ficticia reunión militar del Plan Cóndor comandada por el general Suárez Mason, ya en tiempos de la dictadura. El libreto logra lo que nunca pudo la realidad: unir las dos bandas clandestinas en una misma supervillana.

Lo endeble de la caracterización también se advierte en el tratamiento de su deseo de venganza contra Gordon por un episodio ocurrido en la cárcel de Devoto, que no viene al caso spoilear, y del cual nadie fue testigo más que los involucrados. Pero ella, misteriosamente, lo sabe. La objeción no es menor si se tiene en cuenta que sobre ese episodio descansa buena parte de la conducta ulterior de la guerrillera.

Rodrigo de la Serna (Gordon), Matías Mayer (Giovenco) y Matías Recalt (Acosta) en "Gordon".

Nombres reales y de fantasía

Aunque la mayor parte de los personajes históricos aparecen con sus nombres reales, como Perón, Rucci, Suárez Mason, López Rega, el padre Mugica, etc., a otros, además de Sallustro y Santucho, se los han cambiado. En algún caso, quizá por razones de carácter legal.

Entre ellos, el histórico sindicalista de la UOM Lorenzo Miguel (el “Gallego” en la serie), que aparece caracterizado de una forma muy distinta de su apariencia física, aunque la trama lo señala de manera inconfundible, tanto por liderar dicho sindicato como porque se lo involucra, de manera grotesca, en el asesinato de Jorge “el Polaco” Dubchak (Agustín Pardella), un hombre vinculado a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que había sido custodio suyo. Miguel fue acusado judicialmente de instigar ese crimen, cometido en julio de 1975, pero finalmente resultó sobreseído. Las circunstancias del descuartizamiento y la posterior incineración del cadáver en una caldera de la UOM han sido objeto de versiones divergentes. Lo que se ve en la serie ni un film de terror gore se habría atrevido a graficar.

Las relaciones entre el jefe sindical y Gordon proporcionan el material para unas cuantas escenas de violencia, como aquella en la que la banda se disputa con un comando de la Triple A el derecho a ejecutar a un hombre en presencia de su familia, crimen que el protagonista dice haber cometido por orden del “Gallego”. Pero las libertades que se toman los guionistas con el personaje inspirado en Lorenzo Miguel llegan mucho más lejos, al punto de procurarle una muerte que nada tiene que ver con la del sindicalista, fallecido en diciembre de 2002.

Otra de las licencias que se permite el libro concierne a la muerte de Alejandro Giovenco (Matías Mayer), hombre de la derecha peronista que en septiembre de 1966 había participado del operativo durante el cual un grupo de nacionalistas desvió un avión de Aerolíneas Argentinas hacia las islas Malvinas. Giovenco murió el 18 de febrero de 1974, en las inmediaciones de la avenida Corrientes y Uruguay, al estallar una bomba que llevaba en un portafolios. Las distintas versiones acerca de las circunstancias de su muerte daban cierto margen para la especulación, pero en la serie no hay lugar para la duda: Gordon lo asesina mediante una granada que acaba de entregarle, y que le explota dentro del automóvil.

Casi caricaturesca resulta, por otra parte, la facilidad con que Suárez Mason cede a las apretadas de Gordon, cuya intervención para desbaratar el atentado contra la CEA (Conferencia de Ejércitos Americanos) termina por abrirle las puertas del aparato represivo de la dictadura. En realidad, Gordon ya operaba al frente de un equipo de la SIDE en marzo de 1974 y fue por disposición del titular de ese organismo, el general Otto Paladino, que constituyó el grupo que se instaló en Automotores Orletti. El mecanismo de incorporación de delincuentes al terrorismo de Estado merecía un tratamiento algo menos elemental que el de las negociaciones personales entre un militar y un pistolero.

Otras licencias menores obedecen a razones de espectáculo. El asalto al banco de Bariloche, con el que se inicia la serie, se produjo durante la madrugada del 26 de febrero de 1971. El carnaval que los realizadores introducen en el episodio, y que no figura en la novela de Larraquy, les permite desplegar un vistoso plano secuencia de varios minutos. Las características de aquel golpe, que incluyó el secuestro de empleados del banco y sus familiares para obtener las tres llaves del tesoro, ofrecían de por sí suficiente material cinematográfico, sin necesidad de carnaval.

Más justificado resulta, en cambio, el empleo de Julieta Melo (Camila Peralta), la abogada que ya figuraba en la novela y a través de la cual el espectador puede ir conociendo los pormenores de las actividades de Gordon, sus conexiones y los mecanismos que le garantizaban impunidad. Su presencia facilita la narración, permite que el protagonista tenga un interlocutor ajeno a su banda y evita que el relato deba recurrir constantemente a explicaciones.

¿Obedece la simplificación política de “Gordon” a su condición de producto for export de Netflix? Es posible que se haya considerado muy complicado explicarle a un espectador extranjero qué diferencias había entre las distintas organizaciones armadas, las vertientes del sindicalismo peronista y las agrupaciones de ultraderecha que operaban en aquellos años.

El problema, por otra parte, no concierne sólo al público del exterior. Un espectador argentino de menos de cuarenta años, que no haya leído demasiado sobre ese período, que no haya visto a Kelly denunciando a Gordon en la mesa de Mirtha Legrand o de Bernardo Neustadt, podría dar por cierto lo que ve en pantalla. El formato, la reconstrucción de época y la utilización de material de archivo, como el audio de la pregunta que le hizo la periodista Ana Guzzetti a Perón, le imprimen a la serie un efecto de realidad documental, al que se suma una banda sonora que es una suerte de “enganchado” de éxitos de aquellos años, y que van de Cafrune a Sui Generis, de Facundo Cabral a Los Gatos, de Spinetta a Leonardo Favio.

Lo paradójico es que la biografía de Gordon permitía examinar un fenómeno menos transitado por el cine y la televisión: el reclutamiento de delincuentes comunes por los organismos de inteligencia y la incorporación de los métodos del hampa a la práctica represiva del Estado. Había allí material o bien para una serie política con bases reales, o bien para una de gangsters. El resultado, por bien actuado que esté, se vale de las armas de un género y las coartadas del otro.

“Gordon” (Argentina, 2026). Dir.: Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Int.: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta y Fiorella Bottaioli. (Netflix).