Los pacientes tienen 48 y 29 años y registraron antecedentes de viajes a República Dominicana y México. Las autoridades sanitarias activaron medidas de control para evitar nuevos contagios.

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó los primeros dos casos importados de dengue en la provincia y solicitó a la población reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti , principal transmisor de la enfermedad.

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Según informó la cartera sanitaria provincial, los pacientes son un hombre de 48 años y una mujer de 29, quienes registraron antecedentes de viajes a República Dominicana y México , respectivamente. Ambos evolucionaron favorablemente.

Los diagnósticos fueron confirmados por el Laboratorio Central , tras lo cual las autoridades sanitarias activaron las correspondientes acciones de bloqueo epidemiológico para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.

Ante este escenario, el Gobierno provincial remarcó la importancia de eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito, que también transmite otras enfermedades como el zika y la chikungunya .

Para disminuir la presencia del Aedes aegypti en los hogares, las autoridades sanitarias recomendaron adoptar las siguientes medidas:

Córdoba refuerza las medidas de prevención contra el dengue.

Eliminar los recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Lavar diariamente los bebederos de animales y cepillar las paredes de los recipientes.

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda o limpiarlos y renovar el agua todos los días.

Limpiar las canaletas y los desagües de los techos.

Tapar, vaciar o colocar boca abajo aquellos objetos que puedan acumular agua y no puedan desecharse.

Asimismo, el Ministerio de Salud destacó la necesidad de reforzar las medidas de protección personal contra las picaduras durante toda la jornada, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Utilizar repelente y renovar su aplicación según las indicaciones del fabricante.

Colocar telas mosquiteras o tules en las cunas y los cochecitos de bebés.

Vestir prendas que cubran los brazos y las piernas, preferentemente de colores claros.

Cuáles son los síntomas del dengue y cuándo realizar una consulta médica

Las autoridades sanitarias solicitaron acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de fiebre, malestar general, dolores musculares o articulares y posibles erupciones cutáneas.

Además, recomendaron evitar la automedicación e informar a los profesionales de la salud sobre eventuales viajes fuera de la provincia, ya que este antecedente resulta relevante para el diagnóstico.

“La consulta temprana permite realizar un diagnóstico oportuno y, en caso de confirmarse la enfermedad, activar rápidamente las medidas de control para evitar nuevos contagios”, expresaron desde la cartera sanitaria.

Córdoba mantiene activa la campaña de vacunación contra el dengue

En paralelo a las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica, la provincia continúa con su campaña de vacunación contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados por las autoridades sanitarias.

La iniciativa comprende a los departamentos de Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Las vacunas están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento y en diferentes centros de salud municipales.

El esquema de inmunización contempla la aplicación de dos dosis y no exige que las personas contrajeran previamente la enfermedad para acceder a la vacuna.

Además de la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud provincial mantiene distintas estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención, enmarcadas en el plan de contingencia para las enfermedades transmitidas por mosquitos.