Quién es Branden Condy, el joven estadounidense que vivía en la calle y ahora es millonario experto en marketing

El empresario describió que estos fueron tiempos difíciles, en los que tuvieron la ayuda de sus familiares y amigos cercanos, pero igualmente no siempre alcanzó. Branden agregó que: “Tuvimos que usar baños públicos a diario y, eventualmente, empezara a ir de una casa de un conocido a otra”.

Su situación económica empezó a mejorar en su adolescencia. Branden consiguió su primer trabajo a los 16 años, como bachero en un restaurante. Su experiencia en la limpieza lo llevó a conocer gente y a rotar entre distintos trabajos. A sus 21 años, empezó a limpiar yates y barcos valuados en millones de dólares y se propuso que él sería el dueño de un vehículo similar.

Cómo hizo su fortuna Branden Condy

Branden Condy.jpg Branden Condy Instagram

Las redes sociales fueron el motor que impulsó el camino de Branden a cumplir con su “sueño americano”. Su crecimiento dentro de estas plataformas lo llevó a crear la compañía de marketing: Branden Condy LLC. Su buen funcionamiento también le permitió diversificar su patrimonio e invertir en el mercado inmobiliario y en Amazon.

El empresario detalló sus primeros pasos: “ahorré todo el dinero que ganaba y comencé a trabajar para hacer crecer mis seguidores en Instagram. Leí un libro que me decía que me diera a conocer y llamar la atención, así que pensé que las redes me ayudarían a eso". Además siguió a emprendedores que tenían negocios similares a los que apuntaba y logró entablar una relación como posibles socios y consejeros para sus empresas.

Estos empresarios que encontró se convirtieron en sus mentores para convertir la cuenta de Instagram de Branden, de más de 230 mil seguidores, en un negocio redituable. El estadounidense afirma que en la actualidad gana cientos de miles de dólares por mes por su marketing. Además, declara que: “Mi ascenso proviene de un lugar algo diferente y, aunque casi odio admitirlo, en gran parte se debe al temor de que mi futuro se parezca mucho a mi pasado”.