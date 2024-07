Quiénes fueron John Deason y Richard Oates, los humildes mineros que hallaron la pepita de oro más grande la historia y se convirtieron en millonarios al instante

Australia Welcome Stranger 2.jpg El descubrimiento de la pepita de oro fue recreado por los ciudadanos de la zona BBC

La pepita se encontraba en la cuesta llamada Bulldog Gully. La enorme pieza de oro estaba encastrada en cuarzo y estaba muy cerca de la superficie. Ambos trasladaron la pieza de 73 kilogramos por 20 kilómetros hasta llegar a ciudad de Dunolly para tazarla en London Chartered Bank.

Sus descendientes aún viven en la zona y sus apellidos resuenan entre los ciudadanos. Suzie Deason, descendiente de John Deason, declara que: "Cuando la gente escucha mi nombre siempre me pregunta dónde está el oro o si soy muy rica (…) Desafortunadamente, no lo soy. Ni siquiera tengo alguna joya hecha de la pepita". También remarca que todavía hay gente que va a Moliagul a probar suerte y que encuentra algunas pepitas considerables pero nada como la Welcome Stranger.