Récord histórico de criptomonedas: la marca millonaria que alcanzó Bitcoin y las preocupaciones por el futuro + Seguir en









Los activos digitales le dieron una grata sorpresa al mundo de los activos digitales, pero siembran dudas de cara a los años que se vienen.

La emisión ha establecido una marca que si bien alegró a muchos, genera un drama de cara al futuro. Freepik

Aquellos que se aventuraron antes que nadie en el mundo de las criptomonedas sin la desconfianza que sembraban en sus comienzos, son quienes gozaron de ganancias de miles de millones de dólares. Al día de hoy, muchos siguen recolectando este activo digital, el cual les entregó una mala noticia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien el mismo no significa que perderán el dinero, el panorama de cara al futuro se volvió algo más complejo que antes. Por ahora no trae grandes problemas, pero su proyección significa un riesgo que deberán asumir una vez que se haya llegado a uno de los objetivos preestablecidos.

Criptomoneda bitcoin millones Freepik El Bitcoin alcanzó una marca histórica que siembra temor en quienes minan los activos digitales. Freepik Más de 20 millones de monedas emitidas: el récord de Bitcoin El sistema de Bitcoin acaba de superar oficialmente la creación de 20 millones de unidades. Esto significa que ya se emitió más del 95% del total de monedas que van a existir en toda la historia. A diferencia del dinero tradicional, donde los gobiernos pueden imprimir billetes sin un tope definido, esta tecnología nació con una regla estricta e inalterable: nunca habrá más de 21 millones de bitcoins en el mundo.

Para que nazcan estas nuevas unidades, el sistema no depende de un banco central. En su lugar, utiliza miles de computadoras de alta potencia que trabajan día y noche procesando y registrando las operaciones de los usuarios. Como recompensa por aportar la tecnología necesaria para que el sistema sea seguro, el propio programa les paga a los dueños de estas máquinas con monedas recién creadas.

Llegar a los 20 millones es una prueba de que este mecanismo funciona para evitar la emisión descontrolada. Sin embargo, al quedar menos de un millón de unidades por repartir durante los próximos cien años, la competencia se vuelve mucho más dura. Quienes invierten en la compra y el mantenimiento de estas potentes computadoras reciben premios cada vez más chicos, lo que obliga a replantear cómo seguirá siendo rentable este negocio en el largo plazo.

Embed - ¿QUÉ PASARÁ CUANDO SE ACABEN LOS 21 MILLONES DE BITCOIN? (EXPLICADO) ¿Tiene fecha de vencimiento? La política monetaria de Bitcoin Las reglas que definen cómo y cuándo salen las nuevas monedas están escritas en el programa de Bitcoin y funcionan de manera completamente automática. El reloj interno del sistema tiene fijado un evento clave que ocurre aproximadamente cada cuatro años: el pago que reciben las computadoras se reduce exactamente a la mitad. Este mecanismo garantiza que las unidades salgan al mercado de forma cada vez más lenta y predecible. Siguiendo el ritmo de estos recortes programados, los cálculos matemáticos estiman que el último bitcoin se va a generar cerca del año 2140. Esta fecha marca el final definitivo de la creación de monedas, pero de ninguna manera significa que el sistema vaya a dejar de funcionar o a apagarse. Una vez que se alcance el tope de los 21 millones, los usuarios podrán seguir enviando y recibiendo fondos con total normalidad. El verdadero desafío a futuro será cómo pagarles a los dueños de estas computadoras para que sigan procesando las transferencias y cuidando la seguridad. Como ya no habrá monedas nuevas para entregarles como premio, su único ingreso serán las comisiones que los propios usuarios paguen voluntariamente en cada envío. La gran incógnita de la industria es si esas tarifas serán suficientes para cubrir los enormes gastos de electricidad y equipos que requiere este sistema.

Temas Millones

Criptomonedas