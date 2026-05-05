Más de 130 años de tradición a la basura: la histórica fábrica de golosinas que cerró todos sus locales para siempre

Un negocio emblemático anunció su retiro definitivo, a pesar de contar con una comunidad que lo acompañó durante décadas

Cuando un comercio histórico cierra sus puertas , el impacto que genera va mucho más allá de lo económico. Este tipo de marcas forman parte de la vida diaria de los clientes durante generaciones, por lo que su despedida también afecta la identidad de toda una ciudad.

En Estados Unidos, una empresa con más de un siglo de actividad confirmó que dejará de operar en sus puntos de venta físicos. La noticia sorprendió a las personas que compraban sus productos habitualmente y pone el foco sobre los cambios en el consumo y los desafíos del sector .

Fundada en 1885 en Austin, esta compañía familiar empezó como un pequeño negocio que ofrecía helados y postres elaborados con frutas. Con el paso de los años, fue adaptando y perfeccionando su propuesta de manera tal que llegó a enfocarse en la producción de dulces .

Uno de los hitos más importantes llegó en 1892, cuando lanzó su producto más reconocido, un praliné de nuez pecana que se transformó en símbolo de la marca. Este dulce, conocido como "Texas Chewy" , alcanzó una producción diaria cercana a los 900 kilos, debido a su gran nivel de demanda.

Con el tiempo, la firma expandió su presencia en la región y, hasta hace seis años, contaba con 7 locales distribuidos en distintas zonas del estado. Su catálogo sumó variedades con combinaciones de frutos secos, caramelo y chocolate, de tal manera que logró evolucionar para mantener el vínculo con distintas generaciones de clientes.

Lammes Candies Tras 130 años de historia, los nuevos modos de consumo acabaron con este amado negocio. Gentileza - Google Maps

Los motivos detrás de la caída de la dulcería

En los últimos años, el sector de la confitería se enfrentó a un escenario difícil por varios factores económicos. Una de las causas fue el aumento del precio del cacao, que alcanzó niveles récord durante el cuarto trimestre de 2025 y se mantuvo muy alto, lo que impactó los costos de producción.

A eso se le sumó el incremento en los gastos laborales y el efecto de la inflación, factores que elevaron el costo general de mantener el negocio en funcionamiento. Además, las tasas de interés cada vez más altas encarecieron la operación financiera de las empresas.

Pero lo que terminó de impactar contra la empresa fue el cambio en el comportamiento de los consumidores. Por la incertidumbre económica, muchas personas redujeron el gasto en productos que no son esenciales, como los dulces. Frente a este panorama, la compañía decidió avanzar con el cierre total de sus puntos de venta.

El proceso empezó con la baja de su sucursal en Round Rock el 24 de abril, mientras que su tienda principal en Austin siguió operando por un período limitado antes del cierre definitivo. A pesar de esta decisión, la firma informó que mantendrá la venta online mientras haya stock disponible. También anunció que cumplirá con los pedidos pendientes y que va a acompañar a sus empleados en la transición.

El lamento de los vecinos por el cierre de la fábrica

La reacción de la comunidad no tardó en aparecer, ya que, para muchos habitantes de la zona, el cierre de esta marca implica la pérdida de un espacio lleno de recuerdos. Los clientes de distintas generaciones expresaron su tristeza al conocer la noticia, mientras recordaban comprar sus dulces durante las visitas familiares y celebraciones.

En redes sociales, los usuarios destacaron que el negocio formaba parte de su vida desde la infancia y que su cierre será el fin de una etapa. Algunos comentarios se lamentaron por la desaparición de comercios históricos frente a las nuevas dinámicas del mercado, como las tiendas online. Para quienes crecieron con estos productos, el final de sus locales deja un vacío difícil de reemplazar, ya que esta empresa fue mucho más que un simple negocio.