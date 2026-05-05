Adiós a las heladeritas: el invento secreto que se esconde en tu auto y es perfecto para los viajeros

Quienes sufren con el espacio o con mantener la comida fresca en los viajes largos con el auto, tienen un nuevo dispositivo que solucionará ambos dramas.

Millones de personas usan el auto para algo más que ir y venir del trabajo o llevar a sus hijos a la escuela. En muchos casos, es el transporte ideal para tomarse unas vacaciones con la familia . Sin embargo, muchos pueden sufrir con la capacidad del vehículo a la hora de querer cargarlo con equipaje o con la habitual heladerita que mantiene frescos sus alimentos.

Pero lejos de ser un drama difícil de solucionar, llegó un invento para un modelo en particular, que demostró resultados que podrían llegar a adaptarse al resto de coches. Con este aparato, se podrá ahorrar mucho espacio y llevar provisiones de cualquier tipo sin temor a que se echen a perder.

El aparato que llegó para cambiar los largos viajes en auto con la familia.

Roadchill es una heladera compacta con freezer diseñada para el Tesla Model Y. El equipo se instala en un compartimento lateral del baúl y queda escondido dentro del vehículo , sin ocupar el espacio principal de carga ni funcionar como una conservadora portátil.

El equipo trabaja con enfriamiento por compresor y alcanza una temperatura mínima de -15 ºC. También puede regularse hasta 20 ºC, por lo que sirve como freezer o como heladera, según lo que se quiera llevar durante el viaje. La marca lo pensó para bebidas frías, almuerzos, frutas, helados y productos congelados.

La instalación se realiza en pocos minutos y sin una modificación visible en el baúl. Roadchill queda colocado en el lateral del vehículo, con una tapa de apertura amplia que permite sacar o guardar productos sin mover valijas, mochilas u otros elementos del espacio principal.

El interior incluye un divisor removible para ordenar distintos tipos de productos. Esa pieza permite separar botellas, tuppers, frutas o paquetes chicos, y adaptar el espacio según el uso. El freezer queda disponible dentro del auto sin depender de hielo ni de una conservadora que ocupe lugar durante todo el viaje.

Embed - RoadChill - Perfect Fit for your Model Y Side Trunk.

Las ventajas de esta innovación para viajeros

La principal ventaja de Roadchill es que libera espacio en el baúl. Al quedar integrado en un compartimento lateral, evita llevar una heladerita aparte y permite aprovechar mejor el espacio de carga en viajes por carretera, escapadas de fin de semana, días de camping, picnics o traslados largos.

Otra es que se pueden mantener alimentos y bebidas frías durante el recorrido sin depender del hielo. El equipo funciona con la toma de 12 voltios del auto y está pensado para distintos usos cotidianos o de viaje, desde conservar una bebida fría hasta llevar comida preparada, frutas delicadas e incluso helado.

Roadchill suma control desde una pantalla LED y también desde una aplicación. Desde ahí se puede revisar la temperatura y ajustar el funcionamiento sin abrir el compartimento. La marca también destaca un nivel de ruido menor a 30 decibeles, un dato útil para quienes lo usan durante trayectos largos o en modo camping.

El invento fue presentado en Kickstarter con un precio inicial desde 249 dólares para los primeros compradores. Por ahora, la campaña lo muestra como un producto hecho a medida para Tesla Model Y, aunque si el proyecto logra buena recepción podría abrir la puerta a versiones adaptadas a otros modelos de autos.