Ni un solo fracaso: la increíble fortuna que alcanzó Meryl Streep como una de las actrices más importantes de la historia

La actriz, que vuelve a estar en el foco de atención por la salida de una esperada secuela, ganó mucho dinero con su talento frente a las cámaras.

La personalidad con más nominaciones en la historia de los Oscar ganó una gran fortuna con sus trabajos.

Millones sueñan con llegar a Hollywood, pero pocos consiguen triunfar en esta industria que puede llegar a ser una de las más crueles. Incluso dentro de los afortunados que llegan a participar de grandes películas, no todos pueden llevar el honor de ser un sello de éxito garantizado , salvo que se trate de Meryl Streep .

La actriz más destacada del cine vuelve a estar en el centro de los focos por su reciente aparición en la secuela de El Diablo Viste a la Moda , y también forjó una enorme fortuna. La misma es responsabilidad de su talento frente a la cámara, y a un particular negocio que inició con una de sus exparejas.

Meryl Streep nació como Mary Louise Streep el 22 de junio de 1949 en Summit, Nueva Jersey. Antes de convertirse en una figura central del cine, estudió en Vassar College y luego se formó en la Escuela de Arte Dramático de Yale , donde obtuvo una maestría en Bellas Artes en 1975. Durante esa etapa trabajó como camarera y mecanógrafa para mantenerse, mientras participaba en numerosas obras.

Su carrera profesional comenzó en el teatro, con trabajos en el Festival Shakespeare de Nueva York y en obras como Trelawny of the Wells y Medida por Medida . Esa primera etapa le dio una base que después se notó en la pantalla: podía cambiar la voz, trabajar acentos, modificar gestos y construir personajes muy distintos sin quedar atada a un solo registro. Esa capacidad fue una de las razones por las que empezó a llamar la atención antes de convertirse en una figura de Hollywood.

El salto a la pantalla llegó a finales de la década de 1970. En 1978 ganó reconocimiento con la miniserie Holocausto, trabajo por el que recibió un premio Emmy. Ese mismo año participó en El Francotirador, que le dio su primera nominación al Oscar y la puso entre los nombres más observados de una nueva generación de actores.

Un año después ganó su primer Oscar por Kramer vs. Kramer, donde interpretó a una mujer atravesada por el divorcio y la maternidad. En 1982 llegó otro papel decisivo con La Decisión de Sophie, actuación por la que obtuvo su segundo Oscar. Esa película terminó de afirmar su lugar entre las actrices más respetadas de su generación, con una interpretación marcada por la carga emocional del personaje y por el nivel de detalle de su trabajo.

Meryl Streep Disney La secuela de "El diablo viste a la moda" es una de las películas más esperadas del año. Disney

Durante las décadas de 1980 y 1990 trabajó en películas como Silkwood, África mía, Un grito en la oscuridad, La muerte le sienta bien, Los puentes de Madison y La habitación de Marvin. En esos años alternó dramas intensos, romances, comedias oscuras y personajes inspirados en figuras reales. Su carrera no avanzó por un solo camino, sino por una mezcla de papeles que le permitieron sostener prestigio y seguir ocupando lugares importantes en distintas etapas del cine estadounidense.

Con el tiempo también llegó a espectadores más jóvenes. El diablo viste a la moda la presentó como Miranda Priestly, una editora de moda fría, exigente y dominante que se convirtió en uno de sus personajes más populares. Poco después, Mamma Mia! fue uno de los mayores éxitos comerciales de su filmografía y mostró otra faceta de su carrera, más ligada al musical y a un cine pensado para públicos amplios. En 2011 ganó su tercer Oscar por interpretar a Margaret Thatcher en La dama de hierro.

Streep siguió activa en cine y televisión con trabajos en Los archivos del Pentágono, Big Little Lies y Only Murders in the Building. Ese tramo reciente sumó nuevos públicos a una carrera que ya acumulaba un récord de nominaciones al Oscar para un intérprete. También confirmó algo poco frecuente en Hollywood: mantenerse vigente después de haber ganado todos los reconocimientos importantes y seguir apareciendo en producciones de alto alcance.

Su cartera inmobiliaria: las mansiones de lujo que potencian su fortuna

La actriz y su ex esposo, Don Gummer, compraron en 1995 una casa adosada en Nueva York por 2.2 millones de dólares y la vendieron en 2005 por 9.1 millones. Esa operación dejó una ganancia importante en una de las ciudades más costosas de Estados Unidos y marcó una de las primeras ventas fuertes dentro de su historial inmobiliario.

En 2006 adquirieron un ático de cuatro habitaciones en Nueva York por 10.1 millones de dólares. La propiedad fue puesta a la venta en 2018 por 25 millones de dólares, luego bajó a 18.2 millones y finalmente fue vendida en 2020 por cerca de 16 millones. El departamento estaba ubicado en Tribeca, una de las zonas más buscadas de Manhattan, con precios muy altos y una fuerte presencia de celebridades, empresarios y compradores ligados al mundo del entretenimiento.

Streep también compró una casa moderna de mediados de siglo en Pasadena, California, adquirida en diciembre de 2017 por 3.6 millones de dólares. Esa propiedad sumó presencia en la costa oeste, cerca de la industria del entretenimiento, pero lejos del ritmo más expuesto de Los Ángeles. Además, posee una finca de 90 acres en Salisbury, Connecticut, una propiedad con mucho terreno, privacidad y espacio, pensada para una vida más reservada cada vez que necesita descansar de sus proyectos y obligaciones.

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El patrimonio actual de Meryl Streep

El patrimonio actual de Meryl Streep está estimado en 100 millones de dólares. La cifra se explica principalmente por una carrera actoral extensa. Su dinero salió sobre todo de contratos en cine, televisión y teatro, con salarios que fueron creciendo a medida que su nombre se volvía uno de los más respetados de Hollywood.

La evolución de sus pagos muestra ese recorrido. Por El Francotirador cobró 35 mil dólares en 1978, mientras que por Kramer vs. Kramer recibió 85 mil dólares un año después. En la década de 1980 llegó a cobrar alrededor de 4 millones por película, una cifra muy alta para la época y especialmente importante en una industria donde las grandes sumas solían concentrarse en estrellas masculinas.

Con el paso del tiempo, llegó a cobrar cifras cercanas a los 20 millones por película. También aceptó montos más bajos cuando el proyecto le interesaba especialmente o cuando el acuerdo incluía otros beneficios. Uno de los casos más conocidos fue La Dama de Hierro, por la que cobró un millón de dólares en 2011 y luego donó esa suma al Museo Nacional de Historia de la Mujer.