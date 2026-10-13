Redes eléctricas: cómo reducir hasta 40% el mantenimiento con aire puro y monitoreo digital

Plataformas como AirSeT permiten reemplazar el SF 6 en equipos de media tensión, mientras que el monitoreo de condición ayuda a reducir las intervenciones y los costos asociados a las paradas programadas.

La transición hacia tecnologías libres de hexafluoruro de azufre (SF 6 ) en media tensión está ganando fuerza a nivel global debido a su impacto directo en la eficiencia operativa y en el costo total de propiedad (TCO). En este contexto, Schneider Electric , líder global en tecnología energética, desarrolló AirSeT, una plataforma de equipos basada en aislamiento con aire puro e interrupción al vacío. La solución fue reconocida por la Alianza de CEO Líderes por el Clima del Foro Económico Mundial como Campeona del Desafío de Soluciones orientadas al uso de productos de Alcance 3, en la categoría Diseño Sostenible.

Al reemplazar el SF 6 , un gas con un potencial de calentamiento global 24.300 veces superior al CO, por aire puro, la tecnología elimina una de las principales fuentes de emisiones de Alcance 3 asociadas a la infraestructura eléctrica. Este cambio también impacta directamente en la estructura de costos a lo largo del ciclo de vida de los activos, con reducciones de hasta un 40% en mantenimiento. El beneficio proviene principalmente de la simplificación del sistema y de la eliminación de etapas operativas recurrentes.

En los instrumentos convencionales aislados en gas, una parte significativa del costo operativo está vinculada precisamente a la gestión del SF 6 , que incluye el monitoreo continuo de presión y densidad, la detección de fugas, la reposición de gas y el control del inventario. El soporte técnico requiere procedimientos específicos, mano de obra calificada y equipos dedicados, así como un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia de trazabilidad, transporte y disposición final.

“La plataforma AirSeT elimina estos gastos al reemplazar completamente el SF 6 por aire atmosférico como medio aislante, lo que evita la necesidad de dispositivos de monitoreo de densidad, circuitos presurizados y cualquier rutina de recarga o control de inventario de gas”, afirma Sergio Ferrari, Director de Power Systems para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y agregó: “Se trata de una innovación que reduce estructuralmente la complejidad operativa y elimina toda una capa de componentes vinculados al aislamiento gaseoso”.

La propia arquitectura, basada en interrupción al vacío y aislamiento con aire, contribuye a esta reducción. El diseño electromecánico es más simple, con menos partes móviles, menos sellados y menos subsistemas auxiliares. En la práctica, son diferenciales que disminuyen la probabilidad de fallas mecánicas y reducen la necesidad de intervenciones a lo largo de la vida útil del dispositivo.

Otro punto importante está en el efecto directo de los mantenimientos en campo. “En sistemas tradicionales con SF 6, cualquier intervención suele implicar despresurización, etapas adicionales de seguridad y validaciones específicas. Con AirSeT, el proceso tiende a ser más directo, modular y seguro, con menor dependencia de especialistas en gases industriales. Esta dinámica se traduce en menos horas de mantenimiento y un menor gasto en mano de obra”, agrega Ferrari.

La digitalización integrada, respaldada por plataformas como EcoStruxure, refuerza este movimiento al permitir estrategias de intervención basadas en las condiciones del equipo. Esta inteligencia evita inspecciones innecesarias, previene un exceso de paradas programadas y disminuye la probabilidad de fallas inesperadas, lo que mejora la disponibilidad operativa y contiene los gastos indirectos asociados al tiempo de inactividad.

En conjunto, estos factores explican la reducción de hasta un 40% en los costos de inspecciones y reparaciones a lo largo del ciclo de vida de los activos, según datos del fabricante. El resultado va más allá del ahorro inmediato e indica una transformación más amplia en la manera en que se diseñan, operan y mantienen los mecanismos de media tensión.

Sobre Schneider Electric

Schneider Electric es líder global en tecnología energética y promueve la eficiencia y la sostenibilidad mediante la electrificación, automatización y digitalización de industrias, negocios y hogares. Sus tecnologías permiten que edificios, centros de datos, fábricas, infraestructuras y redes funcionen como ecosistemas abiertos e interconectados, aumentando el desempeño, la resiliencia y la sostenibilidad. El portafolio incluye dispositivos inteligentes, arquitecturas definidas por software, sistemas impulsados por inteligencia artificial, servicios digitales y consultoría especializada. Con 160.000 colaboradores y 1 millón de socios en más de 100 países, Schneider Electric es reconocida constantemente como una de las empresas más sostenibles del mundo.