Trabajaba en una pastelería para perros y hoy es una estrella de Hollywood: de cuanto es la fortuna de Emma Stone

La actriz ganadora del Oscar es considerada por la crítica como una de las más versátiles de la actualidad.

Emma Stone destaca especialemnte en papeles dramáticos, como en "Birdman" o "The Help".

Emma Stone es una de las actrices más versátiles de Hollywood, lo que la ayudó a consagrarse como una leyenda. Con más de 20 años de trayectoria, es considerada como una de las más talentosas de su generación, y su gran cantidad de éxitos instantáneos la ayudaron a recaudar una considerable fortuna.

La última película de Stone, “Bugonia”, llegará a los cines de Argentina el próximo 11 de diciembre, tras convertirse en un éxito rotundo en taquilla. En Estados Unidos, donde tuvo un estreno limitado en tan sólo 17 salas, recaudó 690.000 dólares.

Bugonia Emma Stone.webp Carrera de Emma Stone Emily Jean Stone inició su carrera desde muy pequeña, ya que participaba en el teatro local de su hogar. Sin embargo, se mudó a California con el objetivo de convertirse en actriz, mientras trabajaba en una pastelería en la que hacía golosinas para perros. Ella decidió cambiar su nombre a “Emma”, ya que cuando intentó inscribirse en el Sindicato de Actores de Cine, “Emily Stone” ya estaba ocupado.

En 2007 obtuvo su debut en el cine, en la película “Superbad”, en donde interpretó al interés amoroso de uno de los protagonistas. Sin embargo, el filme que la ayudó a saltar a la fama en Hollywood fue “Easy A”, protagonizada por ella misma, con la que recibió distintas nominaciones al premio BAFTA.

A partir de esta película, participó en grandes éxitos como “Crazy Stupid Love” y la saga de “The Amazing Spiderman” protagonizada por Andrew Garfield, en la que interpretó a Gwen Stacy. En 2016, Stone protagonizó junto a Ryan Gosling “La La Land”, un musical que también fue un éxito rotundo.

Hoy en día, la actriz estadounidense mantiene una fuerte relación laboral con el director Yorgos Lanthimos, con quien colaboró en distintos proyectos. Entre ellos destacan “The Favourite”, “Poor Things”, con la que ganó un Oscar, y la más reciente, “Bugonia”. Emma Stone.jpeg Patrimonio neto de Emma Stone En la actualidad, Emma Stone cuenta con un patrimonio estimado de 60 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Aunque hoy en día no se conoce cuánto ganó por “Bugonia” anteriormente obtuvo 7 millones de dólares por “Poor Things” y 27 millones por “La La Land”, la película que le dio su primer premio Oscar y la consagró como una de las mejores pagadas.

