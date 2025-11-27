Black Friday 2025: bancos y billeteras virtuales lanzan descuentos de hasta 55% y 18 cuotas sin interés

El evento comercial se desarrollará del 28 de noviembre al 1° de diciembre, con fuertes rebajas y opciones de financiación en cuotas sin interés en rubros como moda, tecnología, viajes y más.

Los bancos y billeteras digitales se suman al Black Friday con promociones especiales, cuotas sin interés y reintegros que pueden potenciar aún más el ahorro.

Este viernes arranca el Black Friday 2025 , uno de los eventos comerciales más esperados del año, con cientos de marcas lanzando rebajas agresivas y planes de financiación . Además de los descuentos tradicionales en tecnología, electrodomésticos, indumentaria y hogar, los bancos y billeteras digitales se sumarán con promociones especiales, cuotas sin interés y reintegros que pueden potenciar aún más el ahorro.

A continuación, las principales propuestas de las entidades financieras.

El Banco Nación acompaña el Black Friday con una oferta integral de promociones exclusivas a través de su marketplace Tienda BNA+ , vigente hasta el 28 de noviembre , con productos destacados de electrónica, tecnología y hogar .

Además, BNA Viajes ofrecerá del 28/11 al 01/12 :

Hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard del banco, exclusivamente mediante MODO desde la app BNA+.

Por otra parte, del 26/11 al 03/12 estará disponible la promo “MODO BLACK” :

9 cuotas sin interés en destinos nacionales , abonando con tarjetas Visa y Mastercard del banco.

Hasta 20% de ahorro, con tope de $20.000 por cliente, en comercios adheridos de electro, hogar, indumentaria, farmacias y perfumerías.

Banco Macro: rebajas por rubro y financiación en 12 cuotas sin interés

El Banco Macro lanzó uno de los paquetes más agresivos del Black Friday 2025, con descuentos por rubro y financiación extendida. Las promociones se aplican del 24 de noviembre al 3 de diciembre, con beneficios adicionales pagando con MODO.

Descuentos por rubro (26/11 al 3/12)

Con tarjetas de crédito y débito Macro, exclusivo con MODO Online:

Indumentaria: 20% (tope $12.000 ).

Electro y Tecnología: 20% (tope $20.000 ).

Farmacias y Perfumerías: 20% (tope $7.000 ).

Hogar y Deco: 20% (tope $20.000).

Electro – Cuotas especiales

Del 28 al 30/11: hasta 12 cuotas sin interés en cadenas como Frávega, Musimundo, Megatone, Naldo, Cetrogar, Samsung, Whirlpool, Motorola, Xiaomi, entre muchas otras.

Tienda Macro

Del 26 al 30/11:

Hasta 40% OFF y

12 cuotas sin interés, pagando con MODO + Tarjetas Macro.

Turismo y viajes

Aerolíneas Argentinas (27–30/11): 10% de ahorro + 6 cuotas sin interés (viajes del 1/3/26 al 15/6/26).

Despegar y Al Mundo (24–30/11): 6 cuotas sin interés en paquetes y hoteles nacionales .

Assist Card (24–30/11): 55% de ahorro + 12 cuotas sin interés .

Selecta Volar (28/11): 12 cuotas sin interés + 20% de ahorro pagando con MODO.

Provincia Compras se suma al Black Friday con hasta 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos

Provincia Compras, el portal de ventas online del Banco Provincia, se incorpora al Black Friday con una acción especial que incluye 18 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en miles de productos seleccionados. El beneficio estará disponible desde el viernes 29 de noviembre y aplica para compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.

La plataforma ofrecerá financiación y rebajas en una amplia variedad de categorías: electro, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías, entre otras. Además, habrá ofertas exclusivas en toda la tienda y promociones destacadas en productos de alto consumo durante el evento.

Cómo comprar en Provincia Compras

Para acceder a los beneficios del Black Friday es necesario:

Ser cliente del Banco Provincia .

Crear una cuenta de usuario en la plataforma, con contraseña personal.

Contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco para aprovechar las cuotas sin interés.

Si bien es posible pagar con tarjeta de débito, las cuotas sin interés solo aplican para compras con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia.

Quienes aún no tengan una tarjeta pueden gestionarla desde el portal, completando un formulario de presolicitud para que un ejecutivo de cuenta se comunique y finalice el proceso.

Buepp (Banco Ciudad): 20% de reintegro por Black Friday y descuentos de hasta 30% en comercios esenciales

La billetera Buepp, del Banco Ciudad, vuelve a activar la Semana NFC/Contactless, del 23 al 30 de noviembre, con:

20% de descuento en compras presenciales pagando con tarjetas Visa mediante NFC .

Tope: $5.000 semanales.

Entre el 26/11 y el 3/12, la billetera ofrecerá además:

20% de reintegro pagando con QR en tiendas online, con topes de hasta $20.000 , según el rubro.

Comercios adheridos: Frávega, Grimoldi, Vans, Hush Puppies, Digital Sport, Simplicity, Get The Look, Farmacity, entre otros.

Durante noviembre, Buepp acumula descuentos que permiten ahorrar más de $200.000 por mes, entre ellos:

30% en ferias, carnicerías, tiendas saludables y comercios vecinos.

50% en cines los sábados.

20% en expensas e impuestos CABA (ABL, Patentes, Ingresos Brutos y otros trámites).

25% en Jumbo, Disco y Vea los martes (con Mastercard).

30% en Farmacity y McDonald’s .

100% de descuento en subtes y colectivos pagando con NFC.

50% de reintegro en recarga SUBE.

Banco Credicoop: descuentos por día, hasta 18 cuotas y rebajas del 40%

El Banco Credicoop también despliega una grilla sólida para el Black Friday 2025, vigente del 26/11 al 3/12, con descuentos generales y beneficios especiales por día.

Descuentos generales

20% en tiendas virtuales de hogar, deco, tecnología, electro, indumentaria, farmacias y perfumerías .

Hasta 35% en cadenas como Selma, Paradiñeiro, Farmalife, Farmaplus, Top Farma, Central Oeste, Vilela, Del Puente y Del Pueblo .

30% en Don Julio.

Cuotas sin interés

3 y 6 cuotas en Aerolíneas Argentinas .

6 cuotas en Turismo Cabal .

12 cuotas en CoopeHogar, Essen y PSA .

18 cuotas en Frávega, en productos seleccionados.

Descuentos por día

Jueves 27: 30% en Isadora, Todo Moda, 47 Street y Sportline .

Viernes 28: 30% en Havanna, Freddo, Antares, Vacalin y La Fonte D’Oro .

28 al 30/11: 30% en La Cabrera .

Sábado 29: hasta 40% en supermercados .

Martes 2: hasta 30% en Cúspide, Paddle Watch y La Parfumerie.

Promociones del Banco Supervielle por el Black Friday 2025

Supervielle se suma al Black Friday con beneficios especiales en su Tienda Supervielle dentro de Mercado Libre, donde ofrecerá 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y 6 cuotas sin interés con Mastercard para todas las compras realizadas durante el evento.

La promoción abarca todos los productos disponibles en la tienda, sin restricciones por rubro, y se posiciona como una de las ofertas de financiación más amplias dentro del ecosistema de compras del Black Friday.

ICBC se suma al Black Friday con hasta 40% de ahorro y 18 cuotas sin interés

ICBC Argentina participa del Black Friday con una propuesta de beneficios exclusiva para sus clientes en ICBC Mall, con descuentos y planes de financiación que comienzan desde el lunes 24 de noviembre y se extienden hasta el 30 de noviembre.

El banco ofrecerá hasta 40% de ahorro pagando a través de MODO y hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Durante el 29 y 30 de noviembre, el beneficio se amplía:

18 cuotas sin interés en toda la tienda, o

30% de reintegro abonando con MODO.

Además, durante toda la semana del Black Friday los clientes del banco podrán acceder a envío gratis en productos seleccionados del ICBC Mall.