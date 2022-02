Liderazgo femenino: Santander lanza casi 200 becas para programas de formación W50 y Emerging Leaders

Las convocatorias de estos dos programas de liderazgo femenino permanecerán abiertas hasta el 15 de marzo para Santander W50 y hasta el 6 de abril para Emerging Leaders y sus bases y condiciones pueden consultarse en www.becas-santander.com

Una apuesta por el liderazgo femenino en la alta dirección

El programa de Becas Santander Women | W50 Leadership 2022 - LSE, que este año celebra su XII edición, tiene como objetivo principal la formación de alto rendimiento para 50 mujeres que ocupen puestos de alta dirección en empresas de cualquier sector y que estén buscando trabajar y pulir su propio estilo de liderazgo.

Este programa internacional, en el que ya han participado más de 700 profesionales de todo el mundo, vuelve a su carácter presencial tras dos ediciones online debido a las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia de la Covid-19. Además del 100% del costo del programa formativo, la beca incluye la estancia en Londres durante las fechas del programa.

Ofrece formación presencial en Londres, en las instalaciones de LSE, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Las participantes aprenderán a potenciar su estilo de liderazgo personal a través de formación, actividades y coaching individual. Además, tendrán la oportunidad de compartir experiencias con mujeres de distintos países, fomentar el networking y establecer una red global de mujeres líderes.

Tras la fase presencial, las participantes tendrán seis semanas para desarrollar individualmente su plan de desarrollo de liderazgo, que deberán presentar, en remoto, a sus respectivos mentores.

Montse Puig, directora corporativa en Tangelo Games, destaca que “la convocatoria ofrece formación clara y tangiblef sobre las dinámicas de una junta directiva y proporciona los conocimientos necesarios para que una directora intervenga con seguridad. Además, quienes imparten la formación son profesores de primer nivel.”

Formación para las futuras líderes

Banco Santander convoca al mismo tiempo una nueva edición de las Becas Santander Women | Emerging Leaders 2022 - LSE, un programa 100% online y de siete semanas de duración, cuyo objetivo es desarrollar el potencial de la próxima generación de mujeres líderes. Hasta el momento se han formado ya más de 250 mujeres en las dos ediciones anteriores.

Ofrece 125 becas para mujeres que, sin importar su edad o sector laboral, se encuentren en posiciones intermedias de gestión. Las seleccionadas recibirán la formación, herramientas y habilidades necesarias para ser más influyentes, persuasivas e impactantes en las posiciones de liderazgo que alcancen en un futuro.

Virginia Pérez, arquitecta y antigua alumna de Emerging Leaders, asegura que “es un programa muy enfocado a la reflexión, al autoconocimiento y al entendimiento del líder que llevamos dentro. Para mí fue un viaje de desarrollo personal muy desafiante, con un gran impacto en mi vida personal y profesional”.

Las participantes realizarán un curso de desarrollo de habilidades de negociación en conceptos esenciales para las líderes del futuro, como las estrategias, los principios y las nuevas tendencias o las diferentes, más avanzadas y efectivas tácticas y procesos de negociación. Aprenderán cómo analizar y ejecutar con eficacia una negociación a través de técnicas probadas, explorarán estrategias para resolver conflictos y desarrollarán sus habilidades de comunicación.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo en www.becas-santander.com y el curso comenzará el próximo 15 de junio.

Para Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades “con el lanzamiento de ambos programas queremos seguir sumando por el liderazgo femenino, tanto en el ámbito de la alta dirección como en el de puestos de gestión media, en los que habilidades como la negociación y la comunicación son clave para el desarrollo de una carrera exitosa. Trabajamos de la mano de LSE y estamos seguros de que será toda una experiencia para las participantes por el impacto y resultado de las ediciones anteriores".

"Estamos encantados de asociarnos con Banco Santander por tercer año consecutivo", afirma Russell Brooks, director asociado Programas online y director adjunto de Educación ampliada de LSE. "Estamos deseando continuar nuestra colaboración con el Banco Santander para diseñar e impartir programas de becas que doten a la próxima generación de mujeres líderes de las habilidades necesarias para avanzar en su carrera."

Las iniciativas de ambos programas están alineadas con el compromiso de Banco Santander con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los países en los que opera. La entidad, que aparece entre las 10 empresas más avanzadas del mundo en esta materia según el Índice de Igualdad de Género Bloomberg 2021, se unió en 2020 al programa de igualdad de género del Pacto Mundial de Naciones Unidas y es firmante del programa Target Gender Equality (TGE) lanzado por este organismo en 19 países con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas y en los puestos de dirección ejecutiva.

Santander cuenta con un 40% de presencia femenina en su Consejo de Administración, por encima de la media de las empresas del IBEX, y se ha propuesto alcanzar el 30% de mujeres en puestos de alta dirección en 2025.

Banco Santander y su apoyo a la educación superior

Banco Santander, líder en banca responsable, mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta pionera y consolidada por la educación superior que desarrolla a través de Santander Universidades desde hace 25 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. La entidad ha destinado un total de más de 2.000 millones de euros y ha concedido más de 630.000 becas y ayudas desde su puesta en marcha.

Sobre London School of Economics and Political Science

The London School of Economics and Political Science (LSE) se fundó para conocer las causas de las cosas, para mejorar la sociedad. La escuela goza de una gran reputación por su excelencia académica y es una de las universidades más internacionales del mundo. Su estudio de los problemas sociales, económicos y políticos se centra en las diferentes perspectivas y experiencias de la mayoría de los países. Desde su fundación, LSE ha pretendido ser un laboratorio de las ciencias sociales, un lugar donde se desarrollan, analizan, evalúan y difunden las ideas en todo el mundo.