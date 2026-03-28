De cuánto es la fortuna de Chappell Roan, la polémica y millonaria cantante del momento

Con un estilo synth pop de los 80 y un contenido inspirado en el Drag Queen, la artista enamoró a millones de personas.

La artista del momento, querida y odiada por muchos.

La cantante Chappell Roan se convirtió en una de las artistas más comentadas del pop actual gracias a su estilo provocador, su estética inspirada en el drag y una identidad artística que rompe con los moldes tradicionales. Su propuesta musical, marcada por el synth-pop y letras personales, la posicionó rápidamente como una figura emergente con fuerte impacto en redes sociales y un patrimonio de millones .

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Nacida como Kayleigh Rose Amstutz , la artista ganó notoriedad por su capacidad para construir una comunidad fiel de seguidores, combinando shows llamativos con una narrativa muy ligada a la diversidad y la cultura queer. Su crecimiento no fue inmediato, pero su perseverancia terminó dándole resultados a nivel global.

En los últimos años, su nombre se volvió cada vez más popular tras el éxito de sus canciones y giras internacionales, lo que la llevó a consolidarse como una estrella del pop. Con hits virales, premios importantes y una fuerte presencia mediática, Chappell Roan pasó de ser una promesa a una figura central de la industria musical.

Por otro lado, su soberbia en declaraciones le trajo problemas mediáticos.

Los comienzos de Chappell Roan no fueron sencillos. Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó a compartir sus canciones en internet, lo que le permitió dar sus primeros pasos dentro de la industria. Incluso llegó a firmar con una discográfica, aunque años después fue desvinculada, lo que frenó momentáneamente su carrera.

Lejos de abandonar, decidió continuar de manera independiente, trabajando en nuevos temas y reconstruyendo su identidad artística. Durante ese período, llegó a trabajar fuera del ámbito musical mientras seguía componiendo y perfeccionando su estilo, una etapa clave para su posterior despegue.

El punto de inflexión llegó cuando retomó su carrera con nuevos lanzamientos y colaboraciones, lo que le permitió volver a captar la atención de la industria y del público. A partir de allí, su crecimiento fue sostenido.

Chapell Roan Supo construir un imperio de millones de dólares gracias a su música. Imagen: Rebecca Sapp/Getty Images

La explosión de su carrera

El verdadero salto a la fama se dio con el lanzamiento de su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess en 2023, que con el tiempo se convirtió en un éxito global. Canciones como “Good Luck, Babe!” lograron posicionarse en los rankings más importantes y le dieron visibilidad internacional.

El impacto fue tal que su disco se transformó en un fenómeno tardío, alcanzando los primeros puestos en listas como el Billboard 200, mientras varios de sus temas se volvieron multiplatino. Este crecimiento sostenido la llevó a realizar giras internacionales y a consolidar una base de fans cada vez más amplia.

En 2025, su carrera alcanzó un nuevo hito al ganar el premio Grammy a Mejor Artista Nuevo, lo que terminó de confirmar su lugar dentro de la escena musical global.

La polémica de la cantante en Brasil

En marzo de 2026, Chappell Roan quedó envuelta en una fuerte polémica durante su estadía en Brasil, en el marco del festival Lollapalooza. El conflicto se originó en un hotel de San Pablo, donde una niña (fan de la artista) habría tenido un breve contacto visual con ella durante el desayuno.

Según denunció el futbolista Jorginho, padrastro de la nena, un guardia de seguridad reaccionó de manera agresiva con la menor y su familia, acusándolos de comportamiento inapropiado. La situación terminó con la pequeña llorando y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

La cantante negó haber tenido participación en el hecho y aseguró que el guardaespaldas no formaba parte de su equipo. Además, expresó que no estaba al tanto de lo sucedido y que mantiene una política de respeto hacia sus seguidores.

El episodio escaló a nivel internacional, generando críticas, debates sobre el trato a los fans y hasta consecuencias institucionales, como cuestionamientos públicos e incluso restricciones para futuras presentaciones en Brasil.

Chapell Roan Tuvo problemas con una niña menor de edad, hija del jugador de Flamengo, Jorginho. Imagen: Emma McIntyre/Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio de Chappell Roan

Gracias al éxito de su música, giras y contratos comerciales, Chappell Roan logró construir una importante fortuna en pocos años. Su crecimiento económico está directamente vinculado al auge de su carrera artística y a su fuerte presencia en plataformas digitales.

Según estimaciones actualizadas, su patrimonio en 2026 ronda los 10 millones de dólares, una cifra que refleja ingresos por ventas, streaming, shows en vivo y acuerdos con marcas.