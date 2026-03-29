Multitudinarias protestas contra Donald Trump: millones salieron a la calle en los 50 estados bajo el lema "No Kings"

Manifestantes salieron a la calle y cuestionaron su estilo de gobierno, la política migratoria y la escalada militar. Hubo marchas también en Europa.

Millones de personas se manifestaron en todo Estados Unidos contra el presidente Donald Trump , en una jornada marcada por el rechazo a su estilo de gobierno, sus políticas migratorias y la escalada del conflicto con Irán . Las protestas se desarrollaron bajo el lema “No Kings” (Sin Reyes), el movimiento opositor más visible desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Según los organizadores, al menos ocho millones de personas participaron en más de 3.300 movilizaciones distribuidas en los 50 estados, desde grandes ciudades hasta pequeñas localidades. Si bien no hubo una estimación oficial a nivel nacional, las imágenes de concentraciones multitudinarias en puntos clave como Nueva York reflejaron la magnitud de la convocatoria.

En Manhattan, decenas de miles de personas marcharon hacia Times Square con consignas contra el gobierno y pancartas que apuntaban tanto a la política exterior como a cuestiones internas. Entre los participantes se encontraba el actor Robert De Niro, quien calificó a Trump como “una amenaza existencial para nuestras libertades y nuestra seguridad”.

Las protestas se extendieron de costa a costa, con concentraciones en ciudades como Atlanta, San Diego y Washington, donde manifestantes cruzaron el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario histórico de reclamos por los derechos civiles. Incluso en Alaska se registraron movilizaciones.

“El país no puede ser gobernado sin el consentimiento del pueblo”, señaló en Atlanta un veterano militar que participó de la protesta. En paralelo, el clima de rechazo también se expresó fuera de Estados Unidos, con marchas en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, donde unas 20.000 personas se movilizaron bajo un fuerte operativo de seguridad.

Es la tercera marcha en protesta contra Trump

Se trata de la tercera gran jornada de protestas en menos de un año. En junio, la primera edición del movimiento reunió a millones de personas en distintas ciudades del país, mientras que en octubre se repitieron las movilizaciones con cifras similares de participación. En esta ocasión, los organizadores aseguraron que la convocatoria superó ampliamente las anteriores.

El malestar contra Trump se sostiene en una fuerte polarización política. Sus detractores cuestionan el uso frecuente de decretos ejecutivos, la presión sobre el sistema judicial, la negación del cambio climático y su ofensiva contra políticas de diversidad. A eso se suma la preocupación por el creciente protagonismo del poder militar en su gestión.

“Desde la última marcha, esta administración nos ha llevado aún más cerca de la guerra”, advirtió un representante de una organización de veteranos que participó en las protestas, en referencia a la tensión con Irán.

0ddbf03e75b38a30eb402aff879c57158290d0e2w El cuestionamiento a Trump se profundizó por la Guerra con Irán

Uno de los focos principales de la jornada fue el estado de Minnesota, que en los últimos meses se convirtió en epicentro del debate por la política migratoria. Allí, el senador Bernie Sanders cuestionó duramente al mandatario, al que acusó de “socavar la Constitución y el estado de derecho”.

La jornada también tuvo un fuerte componente cultural. En St. Paul, el músico Bruce Springsteen interpretó su canción Streets of Minneapolis, dedicada a dos ciudadanos que murieron durante operativos migratorios, en un gesto que reforzó el tono crítico de la movilización.

Las consignas se repitieron en todo el país: rechazo a la guerra, cuestionamientos a las políticas migratorias y denuncias sobre un deterioro institucional. Con una participación masiva y sostenida en el tiempo, el movimiento “No Kings” se consolida como uno de los principales focos de oposición en la actual etapa política de Estados Unidos.