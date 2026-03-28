De controlar un imperio inmobiliario a desaparecer una fortuna de miles de millones: quién es René Benko

Toda la historia detrás del empresario europeo que ascendió rápidamente, pero un giro inesperado lo dejó en la ruina.

Pasó de ser uno de los millonarios más influyentes del mundo a enfrentarse a importantes causas legales.

Durante años, el nombre de René Benko estuvo asociado a grandes proyectos inmobiliarios y a operaciones que involucraban edificios emblemáticos en las ciudades más importantes del mundo. A medida que su nombre crecía, también sus ambiciosas inversiones, su fortuna de millones y los acuerdos con fondos internacionales que confiaron en su visión.

De todas formas, ese prestigio sufrió un giro abrupto en muy poco tiempo. Lo que en un principio parecía un modelo de crecimiento que no iba a parar, se envolvió en una importante crisis que terminó con una enorme cantidad de dinero desaparecida y con el final de la carrera de uno de los empresarios más conocidos de Europa.

Benko nació en Innsbruck, Austria, y comenzó su carrera con pequeñas operaciones dentro del mercado inmobiliario. Sus primeros movimientos consistieron en la compra y reventa de departamentos , lo que le permitió adquirir la experiencia y el capital necesario para animarse a ir por proyectos más grandes.

Supo manejar contratos millonarios y tener una de las empresas más exitosas del mundo, antes de declararse en quiebra.

El salto llegó con el desarrollo de centros comerciales ubicados en puntos estratégicos que llamaron la atención por su diseño. Con el tiempo, fundó Signa Holding , un grupo empresarial que creció gracias a la confianza de grandes inversores.

Durante la década de 2010, su compañía amplió su presencia en Europa y más allá. Incorporó participaciones en propiedades reconocidas, entre ellas grandes tiendas de lujo y edificios icónicos . Esa expansión se apoyó en una estructura corporativa compleja, formada por sociedades y fundaciones que le permitían mantener el control del negocio.

En su punto más alto, el grupo manejaba activos valuados en miles de millones de euros. Las estimaciones sobre su patrimonio personal lo ubicaban entre los empresarios más ricos del continente, con cifras cercanas a los 6.000 millones de dólares.

El colapso de su imperio inmobiliario

El crecimiento tan rápido de Signa escondía puntos débiles que salieron a la luz cuando cambiaron las condiciones globales. Uno de los principales factores fue el impacto de la pandemia, que afectó al comercio físico y al turismo. Muchos de los activos del grupo dependían de esos sectores, lo que provocó una caída en ingresos y ocupación.

A esto se le sumó el aumento de las tasas de interés, ya que el modelo de expansión de Benko se apoyaba en deuda a bajo costo. Cuando ese escenario cambió, refinanciar sus obligaciones se volvió mucho más complejo y costoso. La inflación, los conflictos geopolíticos y los problemas en las cadenas de suministro encarecieron proyectos y demoraron las obras en curso, lo que deterioró la confianza de los inversores.

A fines de 2023, la situación llegó a un límite. Signa Holding solicitó la insolvencia al no poder cumplir con sus compromisos financieros. A partir de ese momento, comenzó la venta de activos, muchos de ellos a montos mucho más bajos de lo que se esperaba.

René Benko Fue muy exitoso, pero la pandemia arruinó su negocio, envolviéndolo en deudas y un conflicto legal. Gentileza - Eibner/EXPA/Groder

La desaparición de miles de millones

Tras la caída del grupo, surgió una de las preguntas más relevantes: dónde está el dinero. Los acreedores y las autoridades iniciaron investigaciones para rastrear los fondos que no aparecen en los balances finales. Las sospechas apuntan a que hubo movimientos hacia estructuras privadas vinculadas al entorno familiar de Benko. Estas incluyen propiedades muy costosas, obras de arte y otros bienes que habrían sido transferidos antes del colapso.

También se investigan posibles irregularidades en el manejo de inversiones y el uso de fondos destinados a proyectos específicos. Entre las acusaciones se destacan unas maniobras relacionadas con ayudas estatales y desvío de capitales.

De hecho, en distintos procedimientos las autoridades encontraron dinero en efectivo y objetos de lujo que estaban escondidos por fuera de los circuitos habituales, lo que confirmó las dudas sobre la transparencia de las operaciones previas a la quiebra.

El patrimonio de René Benko y cómo es su presente

El presente de Benko es muy distinto a su exitoso pasado ya que, tras declararse en bancarrota personal, aseguró contar con ingresos mensuales limitados, que están muy lejos de los niveles que manejaba durante su mejor momento.

De todas formas, incluso con las complicaciones, los investigadores y acreedores consideran que podría haber activos fuera del alcance de los procesos judiciales. La sospecha se basa en la complejidad de las estructuras que utilizó en su grupo, la cual dificulta seguir el rastro completo del dinero.

Además de sus problemas financieros, estas sospechas provocaron que hoy en día Benko se enfrente a causas legales por fraude que podrían derivar en penas de prisión si se comprueban los delitos que se le imputan.