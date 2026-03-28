Incluso mejor que tus amigos: el robot humanoide que juega al fútbol y sorprendió a millones

Un desarrollo asiático llamó la atención en redes sociales y abrió el debate sobre lo que pueden lograr estas máquinas en el mundo real.

Corre, calcula y patea como si fuera un jugador de fútbol, pero es un robot.

El avance de la robótica ya no se limita a las fábricas o laboratorios cerrados. En los últimos años, distintas pruebas mostraron máquinas capaces de moverse, reaccionar y ejecutar tareas con una precisión que antes parecía imposible. Si bien ese progreso genera curiosidad, también millones de preguntas sobre el futuro .

Ahora, una nueva demostración volvió a instalar ese tema en redes sociales. Un desarrollo reciente logró algo que parece salido de una película de ciencia ficción: desplazarse como una persona y jugar al fútbol . Las imágenes circularon alrededor del mundo y generaron todo tipo de reacciones.

El protagonista de esta historia es el KAIST Humanoid v0.7, un desarrollo del KAIST, uno de los centros científicos más reconocidos de Asia. Este robot que se mantiene sobre dos piernas llamó la atención por su capacidad para caminar, correr y patear una pelota con una gran precisión.

Este robot tiene todo para jugar al fútbol: mantiene el equilibro, corre y patea.

A diferencia de otros modelos, este prototipo no busca parecer completamente humano en su aspecto. Su punto fuerte está en el movimiento de sus piernas , ya que los ingenieros lograron replicar con bastante fidelidad la mecánica de las extremidades inferiores, lo que le permite mantener el equilibrio y ejecutar acciones coordinadas.

En las pruebas difundidas, el robot también es capaz de realizar pequeños saltos , cambia de ritmo y golpea la pelota con dirección . Incluso ejecuta bailes, como un paso similar al " moonwalk ". El equipo incorporó actuadores propios y sistemas de control diseñados específicamente para mejorar la estabilidad.

Otro detalle que generó repercusión es la fluidez con la que se desplaza. Muchos usuarios destacaron que sus movimientos son cercanos a los de una persona, algo que no se suele ver en este tipo de máquinas.

Robot futbol Cambia de ritmo, calcula jugadas, mantiene el equilibrio y también festeja. Gentileza - KAIST

IA física: cómo se maneja el robot humanoide

El funcionamiento del KAIST Humanoid v0.7 se basa en un concepto conocido como "IA física". A diferencia de los sistemas tradicionales, que se enfocan en procesar datos o responder preguntas, este aprovecha la inteligencia digital mientras interactua directamente en el entorno.

En la práctica, esto significa que el robot no solo recibe órdenes predefinidas, sino que también puede interpretar lo que pasa a su alrededor y ajustar su comportamiento en tiempo real. Para lograrlo, integra sensores, motores y algoritmos que trabajan todo el tiempo.

Uno de los puntos más importantes es el aprendizaje mediante simulaciones. Antes de ejecutar sus movimientos en el mundo real, el sistema se entrena primero en entornos virtuales. Ahí mismo prueba distintas situaciones, corrige errores y mejora su rendimiento. Después, esa experiencia se traslada al robot físico.

Este método reduce la dependencia de datos estáticos, ya que en lugar de repetir siempre la misma secuencia, la máquina puede adaptarse a cambios. Por ejemplo, si la pelota se mueve de forma inesperada, el robot tiene la capacidad de reaccionar y modificar su acción.

A diferencia de otros desarrollos que requieren control remoto constante, este modelo puede tomar decisiones en el momento. Según sus creadores, no funciona como un dispositivo manejado a distancia, sino como un sistema que responde por sí mismo.

El objetivo del equipo es avanzar hacia tareas más complejas en el futuro, ya que esperan que permita transportar objetos, colaborar en trabajos físicos o intervenir en comandas precisas.