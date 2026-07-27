Se abre la puja por ARSA: quiénes son y cuánto ofrecen los interesados en quedarse con la exproductora de yogures de SanCor

A ocho meses de la quiebra, el expediente comenzó a llenarse de ofertas concretas. Vicentin busca quedarse con toda la compañía y reactivar la producción, mientras Elcor, un grupo de empresarios cordobeses, Vacalin y Tregar avanzan sobre distintos activos de la empresa.

Fundada en 2016, cuando Vicentin adquirió por alrededor de u$s100 millones el negocio de yogures y postres de SanCor, ARSA terminó convertida en una de las principales víctimas de la crisis del grupo agroexportador.

Ocho meses después de que la Justicia decretara la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) , la exproductora de yogures y postres de SanCor volvió a despertar interés. El expediente que tramita la liquidación dejó atrás las manifestaciones de interés y empezó a poblarse de ofertas concretas para quedarse con las plantas industriales, las marcas y otros activos de una empresa que supo ser una de las joyas del negocio lácteo argentino.

La documentación judicial a la que accedió Ámbito muestra que ya existen estrategias bien diferenciadas entre los interesados. Mientras Vicentin apuesta a quedarse con la totalidad de la compañía y mantenerla operativa durante el proceso de liquidación, otros jugadores buscan aprovechar la oportunidad para incorporar activos específicos , como las plantas de Monte Cristo (Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires), o el paquete de marcas integrado por Yogs, Shimy, Sancorito, Sublime, Vida, Primeros Sabores y Lechelita .

El escenario anticipa una definición que será clave para el futuro de la fallida: vender ARSA como una unidad productiva o avanzar con una liquidación por partes , en función de las ofertas que logren maximizar el recupero para los acreedores.

La propuesta más ambiciosa es la presentada por Vicentin , que ofreció u$s2,5 millones para adquirir la totalidad de los activos de la empresa: las plantas industriales de Arenaza y Monte Cristo, las marcas comerciales, maquinarias, instalaciones y el resto del patrimonio inventariado en la quiebra.

Pero el dato más llamativo surge de otra presentación incorporada al expediente. Además de la oferta económica, la compañía pidió autorización para explotar transitoriamente la empresa mientras avanza el proceso judicial , con el objetivo de evitar que los activos continúen perdiendo valor.

En el escrito sostiene que una planta industrial paralizada se deteriora rápidamente, pierde capacidad productiva, clientes, proveedores y atractivo para potenciales compradores. Por eso propone mantener algún nivel de actividad mediante producción a fasón, alquiler de capacidad industrial o licencias de marcas, argumentando que esa alternativa preservaría el valor de la compañía y permitiría mejorar el recupero para la masa de acreedores.

La oferta, además, fue presentada como firme, irrevocable y sin condicionamientos, un aspecto que la diferencia de otras propuestas que todavía dependen de inspecciones técnicas o procesos de evaluación.

Plantas, marcas y activos específicos en la mira de los compradores

Frente a la estrategia de quedarse con toda la empresa, otros interesados eligieron un camino distinto: competir únicamente por los activos que consideran más atractivos.

Entre los interesados también aparece Elcor, fabricante de la marca Tonadita, que optó por una estrategia distinta. En lugar de competir por toda la empresa, presentó dos ofertas independientes: una de u$s1 millón por la planta de Arenaza y otra de u$s450.000 por el paquete de marcas, integrado por Yogs, Shimy, Sancorito, Sublime, Vida, Primeros Sabores y Lechelita, entre otros.

A esa lista se suma un consorcio integrado por seis empresarios cordobeses (Pedro Márquez, Fernando Sferco, Mario Rivarola, Agustín Manso, Horacio Villafañe y Julio Kupferman), que formalizó una oferta de u$s1,5 millones exclusivamente por la planta de Monte Cristo, en Córdoba.

La propuesta incluye el inmueble, las instalaciones, la infraestructura industrial y las maquinarias incorporadas a la fábrica. Además, solicitaron al juez abrir un incidente específico para tramitar esa operación y pidieron un derecho de preferencia para igualar cualquier oferta superior que pudiera presentarse por ese activo.

El expediente también revela el nivel de detalle con el que avanzan los potenciales compradores. Los empresarios cordobeses condicionaron la operación a realizar una constatación técnica para verificar que la planta no haya sufrido faltantes, desguaces, vandalismo o deterioros posteriores al inventario judicial, además de exigir que la transferencia se concrete libre de gravámenes, pasivos laborales, fiscales y comerciales, sin continuidad empresaria.

La nómina de interesados no termina allí. Vacalin solicitó autorización para inspeccionar las plantas de Córdoba y Arenaza antes de definir una eventual oferta, mientras que Tregar también inició gestiones para analizar parte de los activos industriales y evaluar una posible presentación.

Fundada en 2016, cuando Vicentin adquirió por alrededor de u$s100 millones el negocio de yogures y postres de SanCor, ARSA terminó convertida en una de las principales víctimas de la crisis del grupo agroexportador. Tras pasar al gerenciamiento de la venezolana Maralac, ingresar en concurso preventivo en 2024 y acumular un pasivo multimillonario, la empresa terminó quebrando a fines de 2025.

Ahora, el expediente muestra que la historia entró en una nueva fase. Ya no se discute la continuidad de la compañía, sino quién se quedará con una de las carteras de marcas más reconocidas del negocio de yogures y postres y con dos plantas industriales que, pese a llevar meses paralizadas, siguen despertando el interés de algunos de los principales jugadores del sector lácteo argentino.