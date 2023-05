"Se trata de dejar un mundo laboral un poco mejor"

Al inicio, Zamora contó: “En Quilmes empezamos a trabajar la temática hace siete años. El objetivo es que cada una de las personas que se sumen pueda traer su mejor versión a la compañía. Toda nuestra plataforma de diversidad e inclusión se llama ‘Autenticidad’. Los tres pilares son: el respeto, “sin etiquetas” –un juego de palabras sobre que nuestros productos tienen etiquetas pero que nuestra gente no- y el orgullo. Empezamos a trabajar en género, discapacidad y edad. El social es un nuevo pilar”.

Fernanda Lloret.jpg

Por su parte, Bulleraich dijo: “Necesitamos necesariamente ser diversos e inclusivos, porque queremos generar un futuro libre de humo. Nuevos productos, nuevo portfolio. Para eso necesitamos talento distinto, talento nuevo. Vamos de la mano de las tendencias y porque es lo correcto a hacer: el respeto y el cuidado de las personas. Nuestra estrategia tiene tres pilares: bienestar, diversidad e inclusión”.

A su turno, Lloret contó que Mastercard se posiciona hoy como una compañía de tecnología: “Dentro de ese proceso de transformación, la posibilidad de contar con personas de distintos entornos, con distintas experiencias y formaciones culturales, sin dudas nos enriquece”.

“Nos enfocamos principalmente en capítulos que tenemos abiertos internamente para promocionar esos distintos segmentos de población que tenemos en nuestra fuerza laboral. Los centrales son la Liga de Mujeres Líderes y los ‘Jóvenes de Alma’, donde buscamos integrar a esas generaciones nuevas que traen muchos cambios a los que nos estamos adaptando”, comentó.

Mazzoni, en tanto, relató: “En General Motors estamos trabajando en una visión que ayude a la sustentabilidad del planeta, a través de una movilidad con cero emisiones; cero congestionamiento y cero accidentes. Dentro de ese compromiso social de la compañía es que GM aspira a ser la empresa más inclusiva del mundo”.

“Cuando hablamos de diversidad, tenemos un objetivo puntual para 2030: tener un 30% de mujeres dentro de nuestros colaboradores. Estamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Es un objetivo bien fuerte, bien potente”, detalló.

Vanessa Mazzoni.jpg “En GM, que es una industria tradicionalmente de hombres, es impresionante ver cómo evolucionó y escuchar a la gente hablar de diversidad e inclusión con absoluta naturalidad", contó Mazzoni.

Luego, Zamora explicó que se trata de “dejar un mundo laboral un poco mejor”. Acto seguido, Bulleraich y Lloret coincidieron en la importancia de temas como avanzar en la paga equitativa y la representación en la búsqueda de talento.

“Nuestra marca empleadora es ‘Make history’. Tenemos cuatro pilares: uno de ellos es ‘Stronger togheter’ (Más fuertes juntos). Tenemos una visión de negocios que sí o sí necesita diversidad. Nuestra marca empleadora va de la mano de eso. Necesariamente necesitamos ser inclusivos y diversos”, opinó la ejecutiva de Philip Morris.

Cecilia Bulleraich.jpg Cecilia Bulleraich, de Philip Morris.

Posteriormente, Zamora consideró que “la diversidad pasa a ser no solo una propuesta de valor para una marca empleadora, sino una estrategia de negocios”. “Veo en las nuevas generaciones mucho más naturalizado el respeto hacia el otro, lo que el otro quiere, piensa o siente, sea igual o distinto a lo que a mí me pasa, lo respetan de una manera natural. Eso me da alegría y esperanza”, amplió.

Sobre este punto, Mazzoni añadió: “En GM, que es una industria tradicionalmente de hombres, es impresionante ver cómo evolucionó y escuchar a la gente hablar de diversidad e inclusión con absoluta naturalidad. Es increíble poder sentarte a conversar con el sindicato sobre esos temas, planificar capacitaciones con respecto a eso. A mí hasta me emociona hasta cierto punto. Es algo que quizás para nuestros hijos es algo hipernatural”.

En referencia al cambio de época y a la experiencia personal, Zamora remarcó que “el objetivo es sentirnos orgullosos adentro para contagiar admiración externa e incentivar a otros a sumarse a esta movida”. En la misma tónica, Bulleraich destacó que “se trata de tener buenos líderes”, idea con la que coincidió Lloret.

“Creo que, más allá de que todos estos conceptos estaba arraigados en Mastercard desde hace mucho tiempo, localmente la empresa fue creciendo. Creo que fui la empleada cuatro o cinco y hoy somos más de cien”, puntualizó.

Al cierre, Mazzoni dijo que la cuestión del género siempre fue “natural” para ella en GM y que “nunca se sintió diferente”. “En lo local, se ha evolucionado mucho y tenemos mucho que recorrer todavía. Nosotras tenemos mucho para hacer y para que todo lo que estamos contando sea parte de la realidad y sea un legado para la sociedad, para nuestros hijos y nuestro futuro”, concluyó.