Con votación récord, Nueva York espera por los resultados para definir a su nuevo alcalde







El candidato Zohran Mamdani se posiciona como favorito a pesar de la resistencia de algunos sectores de su propio partido y las fuertes críticas que recibió del presidente Donald Trump.

Mamdani es el favorito a quedarse con la alcaldía de Nueva York.

Con 1.850.000 electores, la discutida elección de alcalde de Nueva York marca un récord de participación, el mayor número desde 2001, y se espera que para el cierre de la jornada la cifra alcance los 2.000.000. Si bien se trata solamente de comicios locales, el debate se nacionalizó ya que se trata de la primera prueba en las urnas para Donald Trump desde el comienzo de su presidencia y el Partido Demócrata, con el joven Zohran Mamdani a la cabeza, busca tomar envión para las legislativas del año que viene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los demócratas, tras la dura derrota del 5 de noviembre de 2024 en las presidenciales, buscan capitalizar las expectativas que generó su candidato para dar vuelta la página de cara a 2026. Además, es una buena oportunidad para la oposición para aprovechar el creciente rechazo a la administración de Trump, cuya imagen cayó según los últimos sondeos de opinión.

Además de Mamdani compiten en estos comicios el independiente Andrew Cuomo -exgobernador de Nueva York- y el republicano Curtis Sliwa. Trump tomó una marcada posición en el debate y calificó al demócrata de "comunista" e incluso pidió el voto por Cuomo. “Es mucho peor que un socialista”, apuntó y advirtió: “Será difícil para mí, como presidente, dar mucho dinero a Nueva York. Porque si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo único que estás haciendo es malgastar el dinero que envías allí”.

Según los sondeos más recientes, Mamdani, que sorprendió al imponerse en la interna demócrata, sigue liderando la intención del voto con un 46,1% y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8%. Sliwa se queda con el 16,3%.

El joven candidato -que centró su campaña en las redes sociales- logró impulsar su figura al conectar con muchos votantes descontentos en un momento en que la confianza en el Partido Demócrata entre sus propios miembros está en un nivel bajo.

Quién es Zohran Mamdani, el favorito progresista que redefine la carrera por la Alcaldía de Nueva York Mamdani se mantiene como favorito para la Alcaldía de Nueva York a pesar de la resistencia de la cúpula de su partido y de los ataques de rivales como Andrew Cuomo y Donald Trump. Su campaña se centra en reducir el coste de la vivienda en la ciudad y movilizar a votantes jóvenes y multiculturales. Mamdani, autoproclamado socialdemócrata de 34 años, logró imponerse en las primarias demócratas derrotando a Cuomo, ahora candidato independiente. Sus simpatizantes destacan que representa la nueva corriente progresista del partido, en contraste con un establishment demócrata visto como cercano a élites y desgastado por escándalos de acoso sexual. El candidato, de ascendencia ugandesa y musulmán practicante, enfrentó acusaciones de antisemitismo por sus comentarios sobre Israel y Gaza, a las que respondió defendiendo la condena de crímenes de ambos bandos. Además, ignoró críticas sobre nepotismo por su relación con la cineasta Mira Nair y los insultos de Trump, quien lo califica como "lunático comunista". Intentos de deportación impulsados por el congresista Andy Ogles fueron interpretados por sus seguidores como islamofobia y reforzaron su apoyo popular.