Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 5 de noviembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue registró la suba más importante en dos semanas y volvió a superar al oficial mayorista.

El dólar blue subió $15, pese a la baja del mayorista y volvió a superarlo. En la rueda previa, cerró sin variación y, tras el salto del oficial, quedó rezagado unos $37.

El billete paralelo cerró este martes a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De esta manera, la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 0,4%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $28 a $1.454 para la venta .

El dólar CCL cotiza a $1.510,32 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%.

El dólar MEP opera a $ 1.489,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.506,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 5 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s101.880, según Binance.