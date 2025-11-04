El Congreso reabre el debate del Presupuesto 2026 con una oposición fragmentada







La reunión de comisión en Diputados se convierte en un termómetro del poder después de las elecciones. El Gobierno presiona para imponer su hoja de ruta económica, mientras la oposición busca reacomodarse y definir si enfrenta unida el proyecto 2026.

Bertie Benegas Lynch, a cargo de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Diputados

La jornada legislativa de este martes marca un momento clave para la oposición: la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por "Bertie" Benegas Lynch, se perfila como el primer gran pulso tras la contundente victoria electoral del Gobierno el 26 de octubre. Dicha instancia será el termómetro de la capacidad opositora para organizarse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque durante el año la oposición cosechó varias victorias contra el oficialismo, ahora se encuentra recuperando el aliento -y con más preguntas que respuestas-. En ese marco, a partir del mediodía, los diputados deberán enfrentarse al dictamen del proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo impulsa para 2026. La agenda de la comisión fue convocada mediante un emplazamiento aprobado el pasado 8 de octubre.

El Gobierno advierte que está dispuesto a dejar caer la sesión de la comisión si la oposición no consigue las firmas necesarias (25) para emitir dictamen, o bien a postergar el debate hasta el recambio de las bancas legislativas. Algunos opositores admiten la posibilidad de ese aplazamiento, siempre que haya una garantía explícita de que el proyecto se incluirá en extraordinarias para su aprobación.

Bertie Benegas Lynch Bertie Benegas Lynch, a cargo de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Diputados Presupuesto 2026: los números que maneja Diputados Los números, en teoría, están del lado opositor: la comisión está compuesta por 22 legisladores que podrían alinearse con el oficialismo y 27 de la oposición por lo menos en virtud de sumas simples. Pero el problema no está tanto en las matemáticas como en la cohesión: la oposición debe decidir si va unida, cómo lo hace y hasta dónde está dispuesta a negociar.

En el bloque oficialista, la comisión está integrada por integrantes de La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical, y otras fuerzas satélite. En el lado opositor figuran agrupaciones como Unión por la Patria, la izquierda, y otros espacios menores. Un detalle: en una de las reuniones previas, el diputado del bloque Encuentro Federal Nicolás Massot planteó una versión alternativa del dictamen que bajaba el superávit proyectado del 1,5% al 0,9% del PBI. Pero no pudo asistir a las reuniones recientes, lo que habla tanto de fisuras tácticas como de disponibilidad real para el juego político.

El Gobierno mira tranquilo -o al menos así lo aparenta-: si la oposición no logra levantar la mano en la comisión, el oficialismo podrá exhibir que el debate queda diferido, lo cual le da margen operativo. Si, en cambio, la oposición suma firmas y fuerza dictamen, habrá otro escenario: el del oficialismo siendo desafiado públicamente. Para la oposición, este momento no es solo una cuestión de números sino de estrategia, legitimidad y discurso. Si fracasa en presentarse como bloque coherente, corre el riesgo de quedar como un actor sin rumbo, justo cuando se presentan renovadas expectativas sociales acerca de gobernabilidad y responsabilidad fiscal. En cambio, si logra articular algo, podrá ganar aire para 2026. El revés electoral del mes pasado todavía resuena. En definitiva: el Presupuesto 2026 será, para buena parte de la oposición, más que una discusión técnica. Será la primera gran prueba de fuego tras una derrota electoral que dejó al oficialismo en situación de ventaja simbólica y práctica. El escenario político está servido.