Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 5 de noviembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.645,97 para la compra y a $1.740,19 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.741,75 para la compra y a $1.773,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.263,72 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $28 a $1.454 para la venta .

El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.513,03 y la brecha con el dólar oficial es de 4,1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar MEP opera a $1.495,58 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 5 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.506,38, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 5 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s100.872, según Binance.