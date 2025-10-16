Tendencias inmobiliarias: la financiación directa impulsa el acceso a la vivienda y la inversión







En un contexto económico desafiante, las desarrolladoras con financiación propia están marcando el rumbo del mercado inmobiliario argentino. Con planes de pago accesibles, flexibles y rentables, estas propuestas facilitan el acceso a la vivienda y multiplican las oportunidades de inversión en proyectos con alta proyección de valorización.

Cada vez más empresas constructoras en Argentina adoptan esquemas de financiación diseñados a medida, que permiten a los compradores ingresar al mercado con anticipos accesibles y cuotas ajustadas al avance de obra.

“Una de las propuestas que despertó mayor interés dentro de las opciones de lote + construcción fue ofrecer la posibilidad de abonar el valor del lote una vez finalizada la obra, en un plan de hasta 36 cuotas”, explica Flavia Santillán, Gerente de Marketing del Grupo Haras del Sur, que adopta este enfoque de financiación propia para

Este tipo de financiación permite al comprador participar en desarrollos con alto potencial de valorización. Por ejemplo, es posible ingresar en Palermo con un anticipo desde 20.000 dólares y cuotas de $1.500.000, o en zonas en crecimiento como Monserrat, con anticipos desde 15.000 dólares y cuotas de $1.700.000.

“El diferencial es que, a medida que avanza la obra, el precio de lista se actualiza. Eso significa que una unidad comprada en pozo puede incrementar significativamente su valor al finalizar el proyecto. Muchos clientes revenden con ganancia y reinvierten o destinan la unidad a alquiler temporal”, explica Pablo Barrera, team leader y gerente comercial de Alto Grande Desarrollos y M&M Propiedades.

El impacto de la financiación directa en el mercado Según operadores del sector, más del 50% de las consultas en plazas clave del interior del país y el Gran Buenos Aires ya incluyen la opción de financiación directa. Este modelo está reactivando zonas con nuevos desarrollos y promoviendo un acceso temprano al mercado inmobiliario.

Uno de los mayores beneficios es la posibilidad de ingresar al mercado sin necesidad de cumplir con los requisitos tradicionales de un crédito hipotecario. Para muchos jóvenes, este tipo de financiación representa la única vía realista para acceder a una propiedad. Estas desarrolladoras permiten acceder a unidades con anticipo de un 40% y el saldo en cuotas en dólares o en pesos + CAC. A medida que el proyecto avanza, el valor de las unidades puede revalorizarse hasta en un 50% en dólares, lo que posibilita cesiones con ganancias, reinversión o generación de ingresos por alquiler temporario.