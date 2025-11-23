Un futbolista iraní terminó suspendido por aparecer con una copa de alcohol: el video desató un escándalo + Seguir en









Fue separado del plantel del Esteghlal tras viralizarse un video donde sostiene una copa de vino. En Irán, el alcohol está prohibido desde 1979.

El defensor iraní quedó apartado tras la difusión de un video con un vaso de alcohol.

Un futbolista iraní fue suspendido del plantel profesional del Esteghlal luego de que se viralizara un video en el que aparece con una copa de alcohol en la mano, infringiendo la prohibición vigente desde 1979. La difusión del material generó un inmediato escándalo en el país y derivó en su separación temporal del equipo.

El defensor Armin Sohrabian, de 30 años, fue apartado tras la publicación de las imágenes, según confirmó este domingo la agencia local Fars. “Armin Sohrabian ha sido apartado temporalmente de la plantilla del Esteghlal tras la difusión de un video polémico”, informó el medio iraní.

Futbolista iran Instagram: @ramin_red.6 En el material, compartido masivamente en redes sociales, se lo ve sosteniendo un vaso en una habitación donde también hay una mesa con varias botellas, presuntamente alcohólicas. La grabación se volvió viral en pocas horas y encendió la reacción de autoridades deportivas y religiosas.

Sohrabian debutó profesionalmente en 2014, llegó a vestir la camiseta de la selección iraní y esta temporada se sumó al Esteghlal, uno de los clubes más relevantes del país. Sin embargo, su continuidad quedó en suspenso tras el impacto público del video.

La disculpa del jugador y la estricta normativa iraní Ante la repercusión, Sohrabian se disculpó públicamente este sábado a través de Instagram. En su mensaje sostuvo que el clip difundido es “de hace varios años”. Más allá del descargo, la sanción quedó firme. En Irán, el consumo de alcohol está prohibido desde la Revolución Islámica de 1979, norma que rige tanto para ciudadanos locales como para extranjeros.

Armin-Sohrabian-le-30-04-2023-2187807 Otro futbolista sancionado días antes por un video El caso se suma a otro episodio reciente: hace menos de dos semanas, la Justicia iraní abrió una causa contra el futbolista Saeid Karimi y su esposa por un video de su boda en el que ella aparece sin el velo islámico y con pantalones cortos. El fallo calificó la escena como “conducta indecorosa”. El fiscal general de la provincia de Guilán, Kamaleddin Musavi, informó que se inició una investigación formal tras la publicación del clip, en el que además se los ve besándose. El video era parte del material editado para la boda y habría sido difundido sin autorización por un miembro del equipo de filmación. Karimi denunció a la productora por la filtración. 774_saeid-karimi (1) Los dos casos reflejan el endurecimiento de las medidas aplicadas por autoridades judiciales y deportivas iraníes, que insisten en sancionar comportamientos considerados contrarios a la moral pública. Dentro del fútbol local, la presión sobre los jugadores por su conducta fuera del césped continúa en aumento.

