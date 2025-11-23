Es argentino y creó una startup para rastrear riesgos online: ¿Cómo funciona WeCheck AI?

La inteligencia artificial comenzó a ocupar un rol clave en los procesos de selección de las empresas. Cada vez más compañías incorporan esta herramienta. ¿Cómo funciona?

Por años, el CV fue un papel. Después pasó a ser un perfil de LinkedIn. Hoy, la identidad digital completa empieza a funcionar como carta de presentación profesional. Y un emprendedor argentino está detrás de una de las plataformas que impulsa ese cambio.

Se trata de Matías Simone cuya carrera en tecnología, lo llevó a analizar millones de publicaciones en redes sociales para prevenir riesgos reputacionales. Esa fue la base para crear WeCheck AI , una plataforma desarrollada en gran parte en Argentina y con sede corporativa en EEUU, que usa inteligencia artificial para analizar la actividad digital pública de candidatos y colaboradores.

La empresa acaba de expandir su presencia en el país como hub regional para Sudamérica , reforzando un modelo de crecimiento que combina innovación tecnológica con una bandera clave: la ética.

WeCheck AI analiza posteos públicos en redes, foros y sitios web, clasificándolas en indicadores positivos, neutrales o de riesgo. El objetivo no es juzgar opiniones ni ideologías, sino detectar patrones que puedan anticipar conflictos laborales, legales o reputacionales .

Los análisis incluyen señales como lenguaje agresivo o discriminatorio, apoyo a causas violentas o extremistas, amenazas o conductas hostiles, valores positivos vinculados al liderazgo, comunicación o colaboración, entre otras cuestiones.

La plataforma utiliza IA entrenada en patrones lingüísticos y luego complementa el proceso con revisión humana, respetando estándares de privacidad internacionales.

De caso policial a evidencia digital

Uno de los casos que marcaron el desarrollo de WeCheck AI fue el del estadounidense Elías Rodríguez, acusado de asesinar a dos empleados de la Embajada de Israel en Washington. Según un reporte de la plataforma, el perfil digital del acusado exhibía múltiples señales de alerta previas: publicaciones antisemitas, mensajes violentos y afinidad con grupos extremistas.

“Ese caso evidencia cómo la IA puede detectar comportamientos que, de otro modo, pasarían inadvertidos en un proceso de selección tradicional”, afirmó Simone. “Pero el análisis no reemplaza la evaluación humana”, aclaró.

Los datos que revelan una tendencia global

Un análisis de más de 4.000 perfiles digitales realizados por WeCheck AI refuerza la magnitud del fenómeno: en el 13% de los casos se identificaron expresiones vinculadas con prejuicio o discriminación, en el 8% conductas asociadas a amenazas o acoso; y en el 7% la publicación de contenidos con imágenes sugestivas.

Si bien los porcentajes más bajos corresponden a referencias a drogas o material adulto (1% en cada caso), el trabajo permitió detectar comportamientos de alto riesgo e incluso contribuir a la identificación de dos depredadores infantiles. Estos hallazgos demuestran el potencial de la inteligencia artificial para anticipar señales de peligro y prevenir daños antes de que se produzcan.

La plataforma recopila únicamente información pública y nunca accede a contenidos privados o protegidos por contraseñas. “La gestión del talento está entrando en una nueva etapa”, sostuvo Simone. “Así como antes se pedía un CV o una carta de recomendación, hoy las empresas buscan entender cómo se proyectan las personas en el entorno digital. No se trata de invadir la intimidad, sino de construir confianza en los vínculos laborales”, concluyó.