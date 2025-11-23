Torneo Clausura: Argentinos festejó, Central Córdoba sorprendió y los octavos del Clausura arrancaron calientes + Seguir en









La instancia decisiva de la máxima categoría del fútbol argentino comenzó con dos encuentros cargados de tensión y controversias. Cómo sigue el cronograma.

Argentinos Juniors sigue en carrera Foto: Clarín

El Torneo Clausura 2025 inauguró su etapa más decisiva con el arranque de los playoffs, instancia que reúne a los mejores equipos del semestre en duelos mano a mano camino al título. La ronda de octavos de final comenzó con dos encuentros cargados de tensión y controversias: uno en Liniers, otro en Santiago del Estero, ambos con arbitrajes discutidos y revoluciones al máximo.

En el estadio José Amalfitani, Argentinos Juniors dio el golpe desde la creatividad de Hernán López Muñoz, que en apenas cinco minutos firmó dos obras de arte para sellar el 2-0 frente a Vélez y asegurar el pase a los cuartos de final. El talentoso mediocampista iluminó la noche con una actuación estelar, mientras que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto terminaron envueltos en protestas tras un penal anulado por el VAR que derivó en la expulsión del entrenador.

Más tarde, la tensión se trasladó al norte del país. En el estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba remontó un partido atrapante y venció 2-1 a San Lorenzo, en un desenlace marcado por la intervención del VAR, un penal para los santiagueños y dos expulsiones en el Ciclón. El final incluyó discusiones, empujones y un clima caliente que reflejó el momento sensible que atraviesa el fútbol argentino.

CENTRAL CÓRDOBA Central Córdoba remontó un partido atrapante y venció 2-1 a San Lorenzo. Foto: Clarín. Con estos resultados, Argentinos (espera por el ganador de Boca-Talleres) y Central Córdoba (aguarda por el ganador de Rosario Central-Estudiantes) ya están entre los ocho mejores y esperan por sus rivales en un cuadro que continuará definiéndose en las próximas jornadas. El Clausura, fiel a su estilo, arrancó su etapa decisiva con emociones fuertes.

Así sigue la fecha de los octavos de final del Torneo Clausura Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central vs Estudiantes

20.00 Boca vs Talleres Lunes 24 de noviembre 17.00 Deportivo Riestra vs Barracas

19.15 Racing vs River

22.00 Unión vs Gimnasia Miércoles 26 de noviembre 21.30 Lanús vs Tigre