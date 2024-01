Turismo en la era Milei: ¿será Scioli quien traiga tranquilidad al sector?

“Por suerte pudimos estar presente y no perder esta gran vidriera que para el turismo significa venir a Madrid a comienzo de la temporada, ya que hasta hace quince días no sabíamos si íbamos a contar con el lugar”. La frase, de un reconocido empresario vinculado a la industria turística, reflejó el estado de ánimo de los distintos actores que concurrieron a FITUR. La mayoría de ellos no utilizó el espacio oficial y evitó opinar sobre la pobreza del stand que este año presentó Argentina en la feria de turismo más importante del globo.