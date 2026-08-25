Un descanso sin distracciones: el reloj de mesa diseñado para alejarse de los celulares + Agregar ámbito en









Este nuevo invento usa tinta electrónica y los mezcla con sonidos relajantes para eliminar el uso de pantallas durante la noche.

Este despertador busca cuidar tu sueño alejandote de las pantallas antes de dormir. Gentileza - Habity Design

Mirar el teléfono antes de dormir y volver a agarrarlo apenas empieza la mañana se convirtió en una costumbre difícil de evitar. Frente a este hábito, empezaron a aparecer nuevos dispositivos que buscan reducir el tiempo frente a las pantallas y recuperar algunas funciones que antes no dependían de un celular.

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Una de esas propuestas es Habity, un despertador creado en Copenhague que replica la estética de los modelos retro, pero incorpora tecnología de bajo consumo y herramientas pensadas para no interferir en tu sueño. Funciona prácticamente sin conexión y no necesita de aplicaciones, cuentas ni suscripciones para ofrecer sus funciones principales.

El dispositivo puede funcionar sin ningún tipo de conexión. Gentileza - Habity Design De qué trata este nuevo reloj despertador para evitar distracciones La idea detrás de Habity es darle al usuario una alternativa para dejar el teléfono fuera del dormitorio sin perder funciones como la alarma, la hora o los sonidos que pueden acompañar el momento previo a dormir. Su aspecto es como el de los despertadores típicos, pero incorpora una pantalla de tinta electrónica de 3,7 pulgadas. Esta tecnología consume energía solamente cuando cambia la imagen y evita el brillo de los paneles LCD.

Para poder consultar la hora durante la noche, también incluye una luz frontal cálida que se activa al tocar el dispositivo, evitando a toda costa las luz azul. Habity además incorpora una biblioteca de sonidos almacenada directamente en su memoria con opciones de lluvia, océano, fogata, calles y hasta el ruido de un lavavajillas.

Para aprovechar su función, sus creadores decidieron no incorporar seguimiento del sueño. Según Peter Arvad, fundador de la empresa, evaluaron esa característica, pero prefirieron evitar sistemas de puntuación o recompensas que pudieran convertir el descanso en otra actividad que se controle constantemente.

El dispositivo que cuida tu descanso. Gentileza - Habity Design Las características claves de este invento El dispositivo mide 10 x 7 centímetros, funciona con cable USB-C y cuenta con una batería de respaldo integrada que permite conservar la hora incluso ante un corte de electricidad. Entre sus principales funciones se encuentran: Pantalla de tinta electrónica de 3,7 pulgadas

Luz frontal cálida para consultar la información durante la noche

Biblioteca interna de sonidos relajantes

Tonos suaves para usar como alarma

Luz nocturna integrada

Iluminación progresiva que simula el amanecer

Recordatorios para empezar la rutina previa al sueño

Batería de respaldo

Alimentación con cable USB-C Las funciones principales trabajan sin conexión a internet. El Wi-Fi es opcional y puede usarse para sincronizar la hora o vincular el equipo con sistemas de iluminación inteligente como Philips Hue, Home Assistant o Homey. La luz que simula el amanecer empieza a iluminar gradualmente la habitación antes de que suene la alarma, mientras que los diferentes tonos buscan ofrecer un despertar menos brusco. El producto tiene un precio de 995 coronas danesas, lo que implica u$s150, y ya puede reservarse después de haber pasado por una campaña de Kickstarter. Su diseño también recibió un Monocle Design Award en 2026. Las primeras unidades ya llegaron a clientes, aunque el lanzamiento tuvo algunos inconvenientes, ya que parte de los equipos iniciales presentó fallas en el sonido y la iluminación. De todas formas, la compañía aseguró que reemplazó esos dispositivos, corrigió los problemas para las siguientes producciones e incorporó comentarios de los usuarios en las actualizaciones de software.

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