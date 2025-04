Quiénes son los hombres más millonarios del mundo en 2025, según el nuevo ranking Forbes

Los principales 5 del ranking son: Elon Musk es el primero en esa lista, el segundo es Mark Zuckerberg , de Meta ( u$s 216.000 millones ). El tercer lugar es para Jeff Bezos , de Amazon ( u$s 215.000 millones ), el cuarto, para Larry Ellison , de Oracle ( u$s 192.000 millones ); y el quinto, para Bernard Arnault , con u$s 178.000 millones , su peor ubicación desde 2017, tras una caída en las acciones.

Este año se suman 288 caras nuevas. Entre ellas, figuras como Bruce Springsteen (u$s1.200 millones), Arnold Schwarzenegger (u$s1.100 millones) y Jerry Seinfeld (u$s 1.100 millones). También aparecen el polémico magnate cripto Justin Sun (u$s 8.500 millones) y empresarios de inteligencia artificial de firmas como Anthropic, CoreWeave y DeepSeek. Se suman, además, empresarios de cadenas como Cava, Chipotle, Jersey Mike's y Zaxby's.

La lista de los 10 más ricos del planeta

1 Elon Musk

2 Mark Zuckerberg

3 Jeff Bezos

4 Larry Ellison

5 Bernard Arnault

6 Warren Buffett

7 Larry Page

8 Sergey Brin

9 Amancio Ortega

10 Steve Ballmer

Las mujeres en la lista

Hay 406 mujeres en la lista, apenas el 13,4 %, un leve aumento respecto al 13,3 % de 2024. La mayoría heredó su fortuna. Entre ellas está Alice Walton, heredera de Walmart, con u$s101.000 millones, que supera a Francoise Bettencourt Meyers, heredera de L'Oréal (u$s 81.600 millones). Solo 113 mujeres construyeron su riqueza sin herencia. La más rica es la naviera suiza Rafaela Aponte-Diamant, con u$s37.700 millones, cuya compañía se asoció con BlackRock para adquirir 43 puertos, incluidos dos en Panamá.

Los multimillonarios menores de 30 años

Hay 21 multimillonarios menores de 30 años, entre ellos Johannes von Baumbach (u$s5.400 millones), heredero de una farmacéutica alemana, de 19 años, el más joven de todos. El mayor es George Joseph, magnate estadounidense de los seguros, con 103 años y una fortuna de u$s1.900 millones. Hay otros tres multimillonarios centenarios. El promedio de edad es 66 años. Pocos tuvieron un año tan favorable como Donald Trump, y no solo por su regreso a la presidencia. Antes de volver a la Casa Blanca, aumentó su fortuna con una inversión exitosa en criptomonedas.