De cuánto es la fortuna de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos

Conocé la historia de éxito deportivo y económico del referente número 1 del básquet en todo el mundo.

Su paso por los Chicago Bulls marcó la historia del básquet. Imagen: GOAT/Getty Images

Michael Jordan es considerado por millones de fanáticos como el mejor basquetbolista de todos los tiempos. La exestrella de la NBA se convirtió en una leyenda durante su paso por los Chicago Bulls, equipo con el que ganó seis campeonatos y dejó una huella imborrable en la historia del deporte.

Además de su éxito dentro de la cancha, Jordan también logró construir un enorme imperio económico gracias a contratos publicitarios, inversiones y negocios propios. Con el paso de los años, el exjugador transformó su fama deportiva en una de las mayores fortunas entre los atletas del mundo.

Michael Jordan No existe, en la historia del básquet, un jugador que sea considerado mejor que él. Imagen: Reuters La historia de Michael Jordan y cómo se convirtió en multimillonario Michael Jeffrey Jordan nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, Estados Unidos, y creció en Carolina del Norte. Desde joven mostró un enorme talento para el deporte y destacó en el básquet durante su etapa escolar, lo que le abrió las puertas para convertirse en una de las grandes estrellas de la NBA.

Su consagración llegó con los Chicago Bulls, franquicia con la que ganó seis títulos de la NBA y fue elegido cinco veces como Jugador Más Valioso de la liga. Además, logró el mayor promedio anotador de la historia de la competencia y fue incluido en el Salón de la Fama del baloncesto en 2009.

Aunque durante su carrera ganó cerca de 93,7 millones de dólares en salarios dentro de la NBA, la mayor parte de su riqueza llegó fuera de las canchas. Jordan firmó contratos millonarios con marcas como Nike, Gatorade, McDonald’s y Coca-Cola, convirtiéndose en uno de los atletas más influyentes del marketing deportivo.

Con el tiempo también desarrolló una fuerte presencia empresarial. Entre sus inversiones más importantes estuvo la compra de una participación mayoritaria en el equipo Charlotte Hornets en 2010, movimiento que contribuyó a que su patrimonio creciera hasta convertirlo en multimillonario. De cuánto es el patrimonio de Michael Jordan Según los medios especializados en finanzas y patrimonio de las celebridades, la fortuna de Michael Jordan se estima actualmente en alrededor de 3.600 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los deportistas más ricos de la historia. Gran parte de ese patrimonio proviene de acuerdos comerciales y regalías, especialmente de la marca Jordan de Nike, que le genera decenas de millones de dólares al año. Incluso décadas después de retirarse del básquet profesional, Jordan sigue siendo uno de los atletas que más dinero gana gracias a su imperio empresarial y su imagen global.

