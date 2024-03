Una demanda ensombrece a Nvidia, la acción estrella del mercado

Entre las obras cubiertas por la demanda están la novela de 2008 de Keene "Ghost Walk", la novela de 2019 de Nazemian "Like a Love Story" y la novela de 2007 de O'Nan "Last Night at the Lobster".

Nvidia declinó hacer comentarios el domingo. Los abogados de los autores no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios adicionales.

La demanda arrastra a Nvidia a un creciente número de litigios por parte de escritores, así como del New York Times, sobre la IA generativa, que crea nuevos contenidos basados en entradas como texto, imágenes y sonidos.

Nvidia promociona NeMo como una forma rápida y asequible de adoptar la IA generativa.

Otras empresas demandadas por esta tecnología han sido OpenAI, creadora de la plataforma de IA ChatGPT, y su socio Microsoft.

El auge de la IA ha convertido a Nvidia en una de las empresas favoritas de los inversores.

El precio de las acciones del fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, ha subido casi un 600% desde finales de 2022, lo que da a Nvidia un valor de mercado de casi 2,2 billones de dólares.