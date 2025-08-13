Una motivación para millones: el invento que te permite comenzar el día como más te guste







Un innovador despertador promete cambiar las mañanas de millones con aromas personalizados que reemplazan el sonido tradicional de las alarmas.

El SensorWake utiliza cartuchos aromáticos para despertar a millones de personas con fragancias como café, chocolate o mar en lugar de ruidos. Pixabay

Despertar con energía es clave para millones de personas, y la tecnología ya ofrece opciones sorprendentes. Un invento transforma la rutina matutina con una propuesta tan creativa como funcional, capaz de estimular los sentidos y motivar desde el primer momento del día.

La innovación no solo busca reemplazar el molesto sonido de las alarmas, sino que invita a arrancar cada jornada de una forma única. Este dispositivo combina diseño, ciencia y aromas irresistibles para hacer del despertar una experiencia positiva y personalizada.

actualidad_36506375_129097386_1706x960 SensorWake busca transformar las mañanas de millones con fragancias únicas que reemplazan el molesto sonido de las alarmas tradicionales. SensorWake: el despertador para comenzar el día con diferentes fragancias El SensorWake revoluciona la forma en que las personas se levantan, sustituyendo los pitidos tradicionales por aromas que estimulan el sentido del olfato. Creado por un joven ingeniero francés, este reloj utiliza cartuchos intercambiables con fragancias como café, croissants, chocolate, mar o incluso dinero.

El funcionamiento es simple: a la hora programada, el despertador libera el aroma elegido, despertando a la mayoría de los usuarios en menos de dos minutos. Su efectividad se debe a la colaboración con Givaudan, una reconocida compañía suiza de perfumes, que desarrolló una amplia gama de opciones.

Cada cartucho puede usarse hasta 60 veces y es completamente reciclable, lo que lo convierte en una propuesta sostenible. Además, si el aroma no logra su objetivo, el dispositivo activa automáticamente una alarma sonora tras tres minutos para asegurar que nadie se quede dormido.

El SensorWake ya cuenta con respaldo en plataformas de financiación como Kickstarter, con miles de dólares recaudados y el interés creciente de quienes buscan una forma más agradable de empezar el día. Su precio inicial ronda los 80 euros, posicionándolo como una alternativa original para el descanso y la motivación diaria.

