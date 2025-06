Una vida austera con varios millones: ganaron la lotería dos veces, pero se niegan a dejar su casa rodante

En un mundo donde la obsesión por acumular millones va de la mano con el lujo y la ostentación, algunos pocos desafían las reglas. David y Kathleen Long, una pareja británica, son el mejor ejemplo: tras ganar dos veces la lotería Euromillones , decidieron no mudarse a una mansión ni llenar su vida de lujos.

David Long no tuvo dudas. Volvió a jugar al Euromillones convencido de que su suerte no se había agotado. Y acertó. En 2013, él y su esposa Kathleen se llevaron un millón de libras. Dos años después, el mismo juego volvió a poner otro millón en sus manos. Contra toda probabilidad, duplicaron su fortuna con apenas dos boletos.

Lo que más sorprende no es el premio, sino lo que hicieron con él. Nada de mansiones ni autos exóticos. En su lugar, invirtieron en renovar su casa rodante: le sumaron una cocina moderna y un porche. Su estilo de vida no cambió, y eso llama la atención en una era de exhibicionismo digital.

El primer premio casi se les escapa. David creyó que había ganado apenas unas libras y tiró el boleto. Algo le hizo volver a buscarlo, y al revisarlo con atención descubrió que el valor era muy distinto. Esa acción instintiva marcó el inicio de una racha legendaria.

En vez de un derroche, los Long optaron por un gesto modesto pero significativo: celebraron su boda, tras doce años de relación. Gastaron cerca de 12.000 libras en una ceremonia sencilla. Como guiño a su historia, incluyeron boletos del Euromillones en cada servilleta del banquete.

El perfil bajo no les impide disfrutar. Aunque viven con mesura, la pareja aprovechó las ganancias para reforzar su independencia. Siguen en Scunthorpe, un pueblo en Lincolnshire, donde sus vecinos los conocen más por su amabilidad que por su cuenta bancaria.

Además de los millones: la pareja ganó un auto de lujo

El segundo gran golpe de suerte no solo trajo dinero. David también ganó un vehículo de alta gama, una opción que podía elegir entre un Range Rover Autobiography o un Jaguar F-Type. Este extra vino incluido en el sorteo "Mega Friday" del Euromillones, un bono que muchos pasan por alto.

Curiosamente, al principio pensó que solo había ganado unas pocas libras. Había acertado dos números y una estrella, lo que le daba derecho a un premio menor. Pero gracias a su hábito de revisar los códigos del sorteo, notó que había mucho más en juego.

David no quiso festejar solo. Llamó a Kathleen y juntos verificaron el boleto en el sitio oficial de la lotería. Confirmaron que, otra vez, eran millonarios. Y esta vez con auto incluido. Una escena que muchos soñarían vivir, ellos la encararon con la misma calma que todo lo demás.

Aunque a David no le agradan los vuelos, esta vez prometió a su esposa un crucero inolvidable. Ella llevó la iniciativa y él aceptó que ya no tenía excusas para seguir posponiendo el viaje. No por capricho, sino como un regalo bien ganado luego de una vida sin ostentaciones.

El caso Long no solo es raro por la doble victoria. Lo extraordinario es que, pese a tenerlo todo, siguen eligiendo lo esencial: libertad, amor, y una caravana con vista al jardín de siempre.