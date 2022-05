Las 5 nuevas carreras que cambiarán el futuro del trabajo

Contrario a lo que se piensa, los consultores educativos señalan que existen universidades que imparten carreras novedosas altamente demandadas y ofrecen facilidades a estudiantes de todo el mundo para que se profesionalicen en esas nuevas tendencias. Estas cinco instituciones son ejemplo de que estudiar en otra parte del mundo es la mejor inversión para alcanzar un desarrollo profesional de alto nivel.

Florida International University: Internet de las Cosas

Con el aumento de consumo tecnológico, el Internet de las Cosas o Internet of Things (IOT) es una de las áreas que más ha crecido y su futuro es incluso más promisorio, pues proyecta que antes de 2030 se utilicen más de 20 mil millones de dispositivos de su clase en el mundo.

internet de las cosas iot.png La Cámara Argentina de IoT difundirá los avances de esta innovadora industria a nivel local. Foto: Pixabay

Conscientes de esta demanda, la Florida International University se convirtió en la primera institución en ofrecer esta carrera en Estados Unidos. Su visión es desarrollar perfiles que ocupen puestos de Ingeniería y Desarrollo IoT trabajando con microcontroladores y sensores, así como en programar y resolver fallas de estos dispositivos inteligentes.

Los consejeros de Blue Ivy destacan el impacto del programa de la Florida International University, pues sus graduados no sólo desempeñan un papel clave en la interpretación y aplicación de los datos generados por estos dispositivos, sino también en la creación de nuevos modelos de negocio.

Hofstra University: Urbanismo Ecológico

La ecología urbana es uno de los subcampos de la ecología que más rápido crecimiento ha tenido frente a un futuro que depara una crisis ambiental inminente. Esta carrera se oferta en la Universidad de Hofstra, rankeada entre las universidadesTop 200 de Estados Unidos, y especializada en satisfacer la creciente demanda de profesionales que comprendan las complejas interacciones entre el ser humano y el hábitat en las ciudades y los suburbios.

Su enfoque es llevar al egresado a diferentes campos profesionales: desde la educación y consultoría ambiental hasta la conservación y gestión de recursos naturales, con una base académica rigurosa y experiencia en la realización de investigaciones avanzadas y de vanguardia que abordan desafíos críticos de conservación, desarrollo y ecología. La institución ofrece múltiples becas para estudiantes extranjeros.

American University: Bioanálisis Clínico

La carrera de Bioanálisis Clínico se enfoca en comprender los mecanismos químicos, bioquímicos, biofísicos, moleculares y fisiológicos del cuerpo humano para garantizar diagnósticos adecuados de las enfermedades prevalentes y emergentes.

Especialistas de Blue Ivy Coaching, explican que esta carrera ha tenido un fuerte empuje a raíz de la pandemia por COVID-19, pues la prevención y detección de la enfermedad fue clave para combatirla.

En esta profesión se desarrollan perfiles gerenciales para diseñar y ejecutar programas de control de calidad en las diferentes áreas de laboratorio para asegurar la precisión y exactitud de los resultados obtenidos. La American University está rankeada como #79 de Estados Unidos.

Arizona State University: Ingeniería Aeroespacial (Sistemas de vehículos autónomos)

No hay marcha atrás en el “despegue” de la movilidad autónoma y para 2030 se espera que hasta el 15 por ciento de los autos nuevos vendidos sean de este tipo. Lo sorprendente es que esa tendencia también se ha reflejado en la industria aeroespacial, donde el mercado de las aeronaves autónomas tuvo un crecimiento anual del 16% tan sólo de 2021 a 2022.

Según comparte Blue Ivy, esto se debe a nuevas necesidades tanto del sector militar como del civil, donde se demandan sistemas menos manuales para operar una aeronave. De ahí que la Arizona State University, considerada entre las 25 mejores instituciones que ofertan la Ingeniería Aeroespacial, haya creado esta especialización.

aeroespacial.jpg

Su programa BSE en ingeniería aeroespacial con énfasis en sistemas autónomos proporciona a los graduados los conocimientos y las habilidades necesarias para cualquier carrera en la ingeniería aeroespacial, además de los específicos de los vehículos aéreos no tripulados y sistemas.

Louisiana State University: Ciencias de las Plantas y el Suelo

La accesibilidad alimentaria y el cuidado de nuestro planeta es uno de los grandes retos del presente y el futuro, pues se espera que la demanda de alimentos aumente entre un 59 % y un 98 % para 2050.

Ante este escenario, la Universidad de Luisiana creó la Licenciatura en Ciencias de las Plantas y el Suelo para formar profesionales que desarrollen soluciones ante problemas de producción agrícola, utilización, desarrollo de cultivos, control ambiental y sistemas biológicos para mejorar la calidad de vida.

Campo tierra producción agricola.jpg Gentileza: producción agrícola

Al egresar de esta carrera los alumnos pueden tener trabajos tan diversos como agrónomo, especialista en campos deportivos, genetista de plantas, científico de suelos, consultor de cultivos, agrónomo de producción de semillas o investigador de plagas, puestos que serán requeridos en un futuro a causa del cambio climático y solución de necesidades alimentarias.

