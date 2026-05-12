Martha Argerich manifestó su apoyo a la Marcha Federal Universitaria: "La educación es el futuro de la juventud"

La reconocida pianista expresó públicamente su apoyo a las universidades públicas argentinas y al reclamo que impulsan docentes, estudiantes y autoridades académicas.

Esta tarde se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar contra el ajuste en educación superior, la caída del presupuesto y el deterioro salarial de docentes y trabajadores no docentes. En ese contexto la pianista argentina Martha Argerich expresó públicamente su apoyo a las universidades públicas argentinas y al reclamo que impulsan docentes, estudiantes y autoridades académicas.

“Quiero demostrar y manifestar mi apoyo por la defensa de las universidades públicas y gratuitas en la Argentina. Es muy importante y pienso que es el futuro de la juventud de todos los países que tengan derecho a una educación ”, sostuvo la artista en un mensaje difundido en las horas previas a la movilización.

“Quisiera apoyar todo lo que tiene que ver con la educación y con la posibilidad de desarrollarse. También quisiera apoyar a los docentes, los profesores, los maestros, que pienso que es enormemente importante para la civilización y para el funcionamiento de una sociedad correcta y justa”, afirmó la reconocida artista.

El apoyo de artistas a la Marcha Federal Universitaria

Músicos, actores y diversas figuras de la cultura argentina se unieron y ratificaron su convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo hoy.

Embed - UNA on Instagram: " ¡Contundente apoyo a las universidades públicas! Nos vemos el próximo 12 de mayo desde las 14 h en Av. de Mayo y Salta. Por la educación, la cultura y la ciencia nacional. Artistas, referentes culturales y educadores expresan su apoyo a las Universidades Públicas ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Es importante que te sumes. Está en juego el futuro de nuesto país @horacioroca_ @aleflechner @analiacouceyro @andreagarrote @ariel_staltari @cabezoncamara @mcelestia @claudiapineiroescritora @lolafonca @dorabarrancos @esmeraldamitreok felix.bruzzone @griseldasiciliani @inesestevezin @germanelpala @ivos.hochman @joaquinlevinton @soyjuanfalu @_lopez_julian_ @juli_zylberberg @lilianaherrero_ @lizytagliani @lola.berthet @lorevegaok marcelafeudale @marcelosubiottook @marianfariasgomez @mercedesmoranok @pacoamoroso @pilargamboaa @marbellati @malepichot @spregelburd @saboridopeter @solevillamilok @susana.pampin @teresaparodiok" View this post on Instagram

Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega, Lizy Tagliani, Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Marina Bellati, Malena Pichot, Celeste Cid, Joaquín Levinton, Julieta Zylberberg, Susana Pampín, Dolores Fonzi, Juan Falú, Inés Estévez, Teresa Parodi, entre otras figuras, fueron algunos de los referentes que brindaron su apoyo a la comunidad educativa, en un video que invita a los trabajadores y estudiantes a sumarse a la convocatoria.

En el mismo, los artistas y personas destacadas de la cultura hicieron eco del reclamo de los docentes, destacando la importancia de mantener una educación pública de calidad.