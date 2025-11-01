Vio un tesoro donde nadie invertía y consiguió ganancias de miles de millones: quién es Xiu Li Hawken







Supo ver el potencial del crecimiento inmobiliario y sus inversiones crecieron de manera exponencial.

Apostó por el sector inmobiliario y ganó millones. Imagen: Zhao Qirui/Visual China Group, vía Getty Images

Hay personas con una mirada única para detectar oportunidades que otros pasan por alto. Ese fue el caso de Xiu Li Hawken, una empresaria que supo invertir en el momento justo y en el lugar indicado, logrando acumular millones gracias a su intuición y conocimiento del mercado.

Lejos de los grandes focos o del estilo de vida ostentoso, Hawken se consolidó como una de las mujeres más ricas del Reino Unido y una figura admirada por su capacidad para transformar una idea en un imperio financiero.

Xiu Li Hawken La empresaria china que ganó millones de dólares con sus inversiones inmobiliarias. Imagen: VDB La historia de Xiu Li Hawken, la visión que la convirtió en multimillonaria Xiu Li Hawken nació en China, creció en un entorno modesto y desde chica mostró una fuerte inclinación por los números y los negocios. Estudió ingeniería química, un campo que le dio una base sólida para entender los procesos industriales y las posibilidades de desarrollo en sectores poco explorados por los grandes inversores.

Con una mentalidad práctica y una enorme capacidad de trabajo, comenzó su carrera en empresas vinculadas a la construcción y la energía. Sin embargo, su salto decisivo llegó cuando apostó por invertir en el mercado inmobiliario chino, en momentos en que pocos creían que ese sector pudiera crecer al ritmo que lo haría después. Su apuesta resultó un acierto rotundo: el boom urbanístico del país multiplicó sus ganancias y la convirtió en una de las figuras más influyentes del negocio.

Años más tarde, Hawken decidió trasladarse al Reino Unido, donde amplió su campo de acción a otros sectores. Fundó y dirigió diversas compañías y mantuvo una participación estratégica en Renhe Commercial Holdings, una firma dedicada a la construcción y gestión de centros comerciales subterráneos en China. Esa combinación de experiencia técnica y visión comercial la llevó a destacarse entre los empresarios más exitosos del mundo.

Su historia personal también ha sido noticia por su vida privada: casada con un empresario británico, su relación llegó a los medios internacionales cuando se conoció su proceso de divorcio, marcado por la fortuna que ambos compartían y las diferencias sobre su manejo. Aun así, Xiu Li Hawken siguió enfocada en sus negocios y en su expansión internacional. Miles de millones: la fortuna de Xiu Li Hawken Gracias a su capacidad para diversificar y adaptarse a los cambios del mercado, Xiu Li Hawken consolidó una fortuna estimada en más de 1.400 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Su éxito se explica por una combinación de factores: visión financiera, disciplina, conocimiento del sector y la decisión de invertir cuando nadie más lo hacía. Aunque mantiene un perfil bajo, su influencia se siente tanto en el mercado inmobiliario como en el financiero. Desde sus inicios en China hasta su consagración en el Reino Unido, es el ejemplo de cómo la visión y el trabajo sostenido pueden convertir un sueño en una fortuna de miles de millones.

