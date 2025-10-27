Solo 19 años: el heredero millonario que superó la fortuna de su madre por sus inversiones en criptomonedas







A los 19 años, ya maneja millones gracias a las criptomonedas y dejó atrás a su madre en el ranking de las grandes fortunas familiares.

Barron Trump durante un evento familiar en Nueva York, mientras su fortuna en criptomonedas crecía silenciosamente en los mercados digitales. Créditos: KEVIN LAMARQUE / POOL

Las criptomonedas pueden transformar fortunas de la noche a la mañana y algunos jóvenes ya pisan fuerte en las listas de los que manejan millones. Uno de ellos es Barron Trump, quien rompió todos los pronósticos y se coló entre los grandes antes de cumplir los 20.

Mientras otros siguen calculando el riesgo de invertir, el hijo menor del presidente de EE.UU. se metió en el negocio digital en el momento exacto. Su jugada le rindió cientos de millones y lo catapultó a lo más alto del ranking juvenil de riqueza en Estados Unidos.

Barron-Trump2 Con solo 19 años, Barron Trump mueve millones con criptomonedas y sorprende al superar el patrimonio de Melania en tiempo récord. Créditos: AFP vía Getty Images Quién es Barron Trump, el hijo de Trump que tiene una gran fortuna en criptomonedas Nació en 2006 y creció lejos del ruido mediático, pero su apellido nunca pasó desapercibido. Barron Trump, el más joven de la dinastía, estudió en escuelas de elite y hoy cursa su segundo año en la Escuela de Negocios Stern, en Nueva York. Mientras asiste a clases, su nombre ya circula en las conversaciones sobre criptoinversiones millonarias.

En plena campaña presidencial de 2024, cofundó World Liberty Financial, una startup cripto que prometía revolucionar el mercado digital. A pesar de su juventud, no entró como espectador: impulsó ideas, cerró alianzas y guio a su padre en el nuevo lenguaje de las billeteras digitales.

El proyecto explotó tras la victoria de Trump, sumando más de 1.500 millones de dólares al patrimonio familiar. De ese total, Barron capturó el 10%. Y aunque los tokens que recibió estaban inicialmente bloqueados, la revalorización de los activos y una serie de acuerdos con grandes empresas multiplicaron su participación.

Entre esos acuerdos se destaca uno con Alt5 Sigma, que inyectó US$ 750 millones en tokens, generando ganancias directas para el joven Trump. Además, la firma lanzó la stablecoin USD1, con una capitalización que supera los 2.600 millones, y que también forma parte del portafolio donde Barron tiene presencia activa. Superó a su madre: los millones del heredero Trump La comparación es inevitable. Mientras Melania Trump acumula un patrimonio de US$ 50 millones gracias a su carrera como modelo y primera dama, su hijo Barron ya la triplicó en riqueza. Con una fortuna que supera los US$ 150 millones, el joven heredero no solo marcó un hito familiar, sino que se convirtió en un nuevo referente del criptoéxito. Sin ostentaciones ni discursos grandilocuentes, dejó que sus movimientos financieros hablen por él.

