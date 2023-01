Netflix inicia 2023 con fuerte caída en cantidad de estrenos

Netflix anticipó ayer su plan de estrenos de films para 2023, entre los que se cuentan “Murder Mystery 2”, secuela con Jennifer Aniston y Adam Sandler, la epopeya espacial “Rebel Moon”, de Zack Snyder, y el thriller de asesinos del director David Fincher (“Los sospechosos de siempre”). El lote de novedades es significativamente menor si se compara con años anteriores. En 2021 y 2022, Netflix estrenó aproximadamente 70 películas con la meta de lanzar al menos una por semana. Pero tras un periodo difícil para la empresa, con despidos y su primera pérdida trimestral de abonados, ha reducido el número de películas programadas, que ahora apenas supera la treintena.

Tras presentar “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “Pinocchio”, de Guillermo del Toro, y otros títulos resonantes la última semana, Netflix anticipó a través de un trailes publicitario la secuela de Chris Hemsworth, “Extraction 2”, el thriller de espionaje de Gal Gadot “The Heart of Stone”, y la historia de acción medieval de Millie Bobby Brown, “Damsel”. No faltan grandes estrellas con proyectos de Jonah Hill y Eddie Murphy (“You People”), Julia Roberts y Mahershala Ali (“Leave the World Behind”), Reese Witherspoon y Ashton Kutcher (“Your Place or Mine”), Kevin Hart (“Lift”), Idris Elba (“Luther: El hijo caído”) y Jamie Foxx (“They Cloned Tyrone”).