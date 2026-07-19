Qué pasa con la Copa del Mundo después de la final y por qué los campeones no se quedan con la original

El trofeo más importante del fútbol tiene una historia llena de secretos, reglas especiales y detalles que pocos conocen.

La Copa del Mundo original pertenece a la FIFA y los campeones reciben una réplica exclusiva para conservar en sus vitrinas.

La FIFA mantiene bajo su poder el trofeo original de la Copa del Mundo y entrega a cada selección campeona una réplica exclusiva después de la ceremonia de premiación. Aunque el capitán levanta la histórica estatuilla durante unos minutos, el equipo ganador no se queda definitivamente con la copa más famosa del fútbol.

La situación quedó expuesta luego de una anécdota que contó Ángel Di María tras el Mundial de Qatar 2022. El argentino recordó que durante los festejos había dos personas de la FIFA acompañándolo porque llevaba “la original”, mientras que la que tenía Lionel Messi junto a Sergio Agüero era una reproducción. Esa diferencia abrió la pregunta sobre qué sucede realmente con el trofeo más importante del deporte.

El reglamento del Mundial establece que la selección campeona recibe el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en la ceremonia posterior al partido, pero debe devolverlo inmediatamente antes de abandonar el estadio. Luego, la federación recibe el denominado “trofeo de los campeones” , una réplica exclusiva que queda vinculada al título obtenido.

“La selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego. Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA”, establece la normativa.

El trofeo más importante del fútbol solo está en manos de los campeones durante la ceremonia de premiación.

Aunque esa reproducción pasa a formar parte de la historia de cada campeón, legalmente continúa perteneciendo a la FIFA . La federación ganadora debe custodiarla y devolverla si el organismo internacional lo solicita.

Una pieza única de oro y con una historia especial

El trofeo original que se entrega en cada final tiene características únicas. Está fabricado con oro de 18 quilates, mide 36,8 centímetros de altura y pesa 6,175 kilogramos. Su base está formada por dos bandas de malaquita, una piedra semipreciosa de color verde.

La pieza fue diseñada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, quien ganó un concurso organizado por la FIFA entre 53 propuestas de artistas de siete países. La fabricación quedó a cargo de la empresa italiana GDE Bertoni, ubicada en Paderno Dugnano.

El diseño representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra. “Las líneas emergen de la base, se elevan en espirales y se extienden para abrazar el mundo”, explicó Gazzaniga sobre su creación.

El trofeo es hueco en su interior. De ser completamente macizo, su peso superaría los 68 kilogramos. En la parte inferior de la base aparecen grabados los nombres y años de cada selección campeona desde 1974.

La réplica que reciben los campeones es exclusiva y queda asociada para siempre al título conseguido. @FIFA

Custodia extrema y una historia marcada por robos

Desde 2016, la copa original permanece en el Museo Mundial de Fútbol de la FIFA en Zúrich, Suiza. Solo abandona ese lugar en tres ocasiones: el sorteo del siguiente Mundial, el partido inaugural y la final del torneo.

Además, existen reglas estrictas sobre quién puede tocarla. Solo los campeones del mundo y los jefes de Estado en ejercicio pueden tomarla con las manos desnudas. El resto de las personas autorizadas deben utilizar guantes blancos.

La FIFA adoptó esta política después de los problemas de seguridad que tuvo el antiguo trofeo Jules Rimet. Esa copa, utilizada desde 1930, quedó en poder de Brasil tras ganar tres Mundiales, pero fue robada en 1983 de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol y nunca fue recuperada.

Qué recibirá Argentina o España después de la final

Luego de la final del Mundial 2026, el campeón entre Argentina y España no se llevará la copa original, sino el FIFA World Cup Winner’s Trophy, una réplica creada especialmente para los ganadores.

Esa versión reproduce la forma del trofeo oficial y también es fabricada por GDE Bertoni, la empresa italiana que realizó la copa original desde 1974. No está disponible para la venta al público general: la FIFA la produce exclusivamente para cada campeón.

Mientras tanto, el nombre del nuevo ganador será grabado en la base del trofeo original antes de que regrese a su lugar habitual en Zúrich. La copa todavía tiene espacio para nuevas inscripciones hasta aproximadamente 2038, cuando la FIFA deberá analizar el futuro diseño del premio más codiciado del fútbol mundial.