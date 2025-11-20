La Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP) anunció este jueves la implementación de un nuevo sistema para facilitar la regularización de deudas a través de la moratoria vigente: la boleta única. Esta herramienta está diseñada para simplificar el proceso y permitir que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias de manera ágil y en menos pasos.
AGIP lanza la boleta única para regularizar deudas con la moratoria 2025
Abarca deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes, incluyendo la condonación de intereses correspondientes a los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025.
-
CABA: algunos contribuyentes deberán pagar Patentes, Inmobiliario y ABL, mediante Boleta Electrónica
-
CABA: algunos contribuyentes deberán pagar Patentes, Inmobiliario y ABL, mediante Boleta Electrónica
La boleta única permite regularizar deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000, incluyendo la condonación de intereses correspondientes a los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025. Quienes opten por este sistema podrán evitar el procedimiento tradicional de adhesión online a través del Portal del Contribuyente, agilizando así la gestión.
Esta modalidad está pensada especialmente para aquellos que deseen abonar su deuda en un solo pago, sin necesidad de realizar trámites complejos. La boleta incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados, con los beneficios de la moratoria ya aplicados.
¿Cómo obtener y pagar la boleta única?
El proceso para acceder a la boleta única es sencillo y se puede realizar de dos formas: a través de la web de AGIP o del Home Banking.
Para hacerlo por la web de AGIP:
- Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción "Pagos | Consulta de boletas".
- Elegir el impuesto correspondiente (Inmobiliario/ABL o Patentes) e ingresar el número de partida o dominio.
- Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219, con el concepto "CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025".
- La boleta podrá abonarse mediante código QR o descargarse para su pago posterior.
Para hacerlo desde Home banking:
La boleta única también estará disponible en el Home Banking de los contribuyentes. Aparecerá como cuota 219, con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.
Qué es la boleta única de pago
Según explicó la AGIP en un comunicado, la boleta única de pago es una iniciativa para reducir la burocracia y acompañar a los contribuyentes en el proceso de regularización. Al eliminar pasos innecesarios, se busca incentivar a que más personas puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias de manera sencilla y eficiente.
Para conocer más detalles sobre la moratoria y cómo acceder a la boleta única, AGIP pone a disposición de los contribuyentes información adicional y tutoriales en su página web.
- Temas
- AGIP
- Moratoria impositiva
Dejá tu comentario