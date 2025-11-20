AGIP lanza la boleta única para regularizar deudas con la moratoria 2025

Abarca deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes, incluyendo la condonación de intereses correspondientes a los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025.

Se puede hacer desde la web de AGIP o a través del homebanking.

La Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP) anunció este jueves la implementación de un nuevo sistema para facilitar la regularización de deudas a través de la moratoria vigente : la boleta única . Esta herramienta está diseñada para simplificar el proceso y permitir que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias de manera ágil y en menos pasos .

La boleta única permite regularizar deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000 , incluyendo la condonación de intereses correspondientes a los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025 . Quienes opten por este sistema podrán evitar el procedimiento tradicional de adhesión online a través del Portal del Contribuyente, agilizando así la gestión.

Esta modalidad está pensada especialmente para aquellos que deseen abonar su deuda en un solo pago , sin necesidad de realizar trámites complejos. La boleta incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados, con los beneficios de la moratoria ya aplicados.

El proceso para acceder a la boleta única es sencillo y se puede realizar de dos formas: a través de la web de AGIP o del Home Banking.

Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción "Pagos | Consulta de boletas" .

. Elegir el impuesto correspondiente ( Inmobiliario/ABL o Patentes ) e ingresar el número de partida o dominio .

) e ingresar el . Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219 , con el concepto "CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025" .

, con el concepto . La boleta podrá abonarse mediante código QR o descargarse para su pago posterior.

Para hacerlo desde Home banking:

La boleta única también estará disponible en el Home Banking de los contribuyentes. Aparecerá como cuota 219, con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.

Qué es la boleta única de pago

Según explicó la AGIP en un comunicado, la boleta única de pago es una iniciativa para reducir la burocracia y acompañar a los contribuyentes en el proceso de regularización. Al eliminar pasos innecesarios, se busca incentivar a que más personas puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias de manera sencilla y eficiente.

Para conocer más detalles sobre la moratoria y cómo acceder a la boleta única, AGIP pone a disposición de los contribuyentes información adicional y tutoriales en su página web.