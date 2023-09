La obra comienza expresando que el juicio de amparo es un proceso de naturaleza constitucional como lo es el derecho a la salud y por lo tanto empalmarse y considerar que el juicio de amparo es una de las vías más eficaces para proteger la salubridad pública en general y en particular. Pero de inmediato hace la salvedad que existe una diferencia entre declarar y ponerlo en práctica.

Bajo esas premisas iniciales las páginas hacen un exhaustivo desarrollo de cara a la aplicación de dicho proceso para lo cual dedica la sección primera derecho a la salud y la sección segunda al juicio de amparo. Con relación al derecho analiza la legislación internacional, el sistema interamericano de derechos humanos, la judicialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otras temáticas. Ya en el plano del amparo profundiza en torno a los presupuestos procesales, los principios aplicables, las cuestiones procesales, las medidas cautelares, el amparo colectivo en materia de salud, las obras sociales, el PAMI, por mencionar algunos de los temas que hacen a este particular costado de las relaciones jurídicas.

FIDEICOMISO

Gilberto L. Santamaría

Manuel Gómez de la Lastra

LA LEY

Desde la década de los noventa, cuando este contrato fue implementado con mayor precisión, fue tomando un protagonismo cada vez más frecuente como instrumento central desde los negocios hasta las relaciones de familia. A ello se le adiciona, desde aquel entonces, el gran avance tecnológico en la economía en general y en las operaciones financieras en particular. Esta obra, que cuenta con destacados colaboradores que han aportado su conocimiento, tiene como objetivo el análisis integral del fideicomiso partiendo de sus antecedentes, evolución, definición, conformación y el por qué y para que puede utilizarse. En esa línea se avanza sobre las responsabilidades del fiduciario y la insolvencia en el fideicomiso para luego explicar el tratamiento impositivo y el contable de esta figura. Asimismo, se desarrolla el uso con relación a la futura herencia, los pactos sucesorios considerando el actual Código Civil y Comercial. No escapan los aspectos notariales y registrales del fideicomiso inmobiliario, ni su funcionamiento en una economía de los Tokens: DLTs, blockchain, Smart contractas, DAOs, etc. Cuenta con versión eBook.

ÁREA LABORAL

EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Mario E. Ackerman

Miguel A. Maza

Diego J. Tula

RUBINZAL - CULZONI

Varios son los disparadores que motivaron la elaboración de esta obra, pero acaso los previos cambios de criterios entre los autores, la imposición de una instancia administrativa ante organismo integrados por profesionales del arte de curar y las reformas al régimen de la Ley 24.557- Ley de Riesgos del Trabajo - por parte de la Ley 27.438 han sido los hitos destacados que originaron estas páginas de análisis e interpretación. El volumen se divide en cuatro partes. El primero se ocupa del marco normativo a cargo de Ackerman de detallado recorrido y donde incluye las reglas aplicables en las provincias no adheridas a la ley. Este autor también desarrolla la cuarta parte respecto del COVID-19 como enfermedad profesional no listada. La autoría de la segunda parte la detenta Maza que aborda el procedimiento especial de reclamación derivado de las leyes 24.557 y 27.438. La tercera parte, con relación a los procedimientos provinciales, es asumida por Tula, donde trata las adhesiones en general y las de Buenos Aires y Córdoba de manera singular. Como cierre la obra brinda un anexo normativo.

ÁREA EMPRESARIA

ESTRATEGAS

Alberto Levy

EDICON

Nuestra especialidad es la Dinámica Estratégica-Operacional para traducir los objetivos en acción, dice Levy. Lo esencial de estas páginas, prologadas por Fernando Moroni, es demostrar que con el liderazgo no es suficiente; los líderes que conducen además deben ser estrategas, para lo cual el centro es la denominada Inteligencia Emocional. Aduce que cuando se logra la confluencia de aquella con la Inteligencia Racional se alcanza un mayor nivel: la Inteligencia Interdependiente. Para examinar, explicar y sustentar ese criterio, el autor reflexiona acerca de una serie de temas para concluir con un epílogo personal. En ese derrotero, luego de una introducción, avanza sobre aspectos y conceptos diversos que apuntan a un mismo objetivo, como ser: sentido de identidad y de univocidad personal; memoria; Teoría de la Mente; autogestión; el éxito como semilla del fracaso, la posibilidad de anticipar quiebres; algunas interferencias en el proceso decisional; el sentido común, la teoría y la práctica; la gestión del riesgo y la crisis; propósito y sentido; entre otras definiciones y argumentos, en todos los casos con prosa concisa.