Decisiones que afectan el crecimiento del comercio exterior argentino

1| PERÍODOS DE CRECIMIENTO

Los mayores periodos de crecimiento sostenido de nuestras exportaciones fueron (1991= u$s 11.978 a 2001= u$s26.542 Crecimiento 121,60%) y 2002= u$s25.651 a 2008= u$s70.819 Crecimiento 176%) caracterizados el primero de ellos por la desregulación de la economía, libertad cambiaria con paridad fija del dólar y el peso 1 u$s = $1 y eliminación de los derechos de exportación; mientras que el segundo tuvo control de cambios (con paridad considerablemente estable en todo el periodo: 1 u$s = $3,36 al 31.12.2002 y 1 u$s =$ 3,48 al 31.12.2008 (valor máximo en 6 años) y el cobro de derechos de exportación Puntos en común. La estabilización de nuestra moneda