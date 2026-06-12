Manuel Adorni declaró en 2025 ingresos exentos de Ganancias seis veces superiores a su salario como funcionario Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









En el documento presentado ante la Oficina Anticorrupción declaró que el año pasado tuvo ganancias por $270 millones que no pagan impuestos. En cambio, por las rentas de su trabajo personal declaró $46 millones.

Manuel Adorni dice que va a ir a presentar el informe de gestión al Senado. Mariano Fuchila

De acuerdo con la declaración jurada rectificatoria presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Oficina Anticorrupción, registró el año pasado ingresos promedio mensuales por $22,5 millones no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, más allá de su propio salario como funcionario.

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En el documento que presentó esta semana figuran Ingresos por Rentas del Trabajo Personal por $46.596.078, que equivalen a sus haberes como funcionario durante 2025. Si ese importe se divide por 13 (12 meses más aguinaldo), el resultado es de $3.584.313 mensuales. Esa es la cifra que informa el Ministerio de Capital Humano como remuneración de un ministro.

Pero, por otra parte, Adorni incluye Ingresos No Alcanzados por el Impuesto a las Ganancias por $270.785.214 durante todo el año pasado, lo que arroja un promedio mensual de $22.565.434. Es decir, declara haber tenido ingresos de otro tipo, no precisados en ese documento, seis veces superiores a los obtenidos por su trabajo. En ese sentido, la declaración jurada de 2024 indicaba que las rentas no alcanzadas por Ganancias ascendían a $28.129.772.

declaración-jurada-adorni-2025 Qué ingresos pueden quedar fuera del Impuesto a las Ganancias De acuerdo con la Ley del Impuesto a las Ganancias, existen algunas rentas que no tributan en el caso de las personas humanas, como los intereses obtenidos por plazos fijos o fondos comunes de inversión en pesos. Sin embargo, en la declaración jurada de carácter público no hay detalles sobre qué tipo de inversiones pudo haber realizado el año pasado el jefe de Gabinete para obtener una renta de esa magnitud.

Esa información forma parte de la declaración jurada que debe presentar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para ingresar al régimen de Ganancias Simplificado, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inocencia Fiscal. Ese documento puede ser solicitado por un juez en caso de que avancen investigaciones sobre su patrimonio.

Dentro del segmento financiero, no pagan impuestos los intereses de plazos fijos tradicionales o UVA, los intereses de cajas de ahorro, las ganancias por compraventa de acciones argentinas, las rentas obtenidas por la diferencia entre compra y venta de CEDEARs, los resultados e intereses de títulos públicos argentinos y las ganancias de capital derivadas de colocaciones de obligaciones negociables con oferta pública. En el plano laboral, tampoco tributan las indemnizaciones, las asignaciones familiares y los importes que un empleador deba reintegrar a un trabajador. Asimismo, están exentas las herencias, determinadas rentas de alquileres, los seguros y la ganancia obtenida por la venta de la casa habitación. Tampoco pagan Ganancias los derechos de autor ni las becas estatales. Al presentar la declaración ante ARCA, Adorni deberá ubicar los $270 millones obtenidos en 2025 dentro de alguno de esos rubros. Ese documento tiene una importancia singular: para ser aceptado en el régimen de Ganancias Simplificado, todos los números deben resultar consistentes, señalan los contadores, ya que constituye el respaldo patrimonial del contribuyente a partir del cual se obtiene el denominado "efecto tapón" para los períodos 2023 y 2024. Cabe recordar que los funcionarios del Gobierno nacional tuvieron congeladas sus remuneraciones desde el inicio de la gestión hasta diciembre del año pasado. En enero de 2026 se produjo una actualización salarial. El jefe de Gabinete percibe actualmente $8.019.338 mensuales, lo que implica una mejora del 123%, frente a una inflación anual cercana al 30% durante el año pasado.