Beneficios y blanqueo de fondos para inversiones en construcción

La iniciativa busca movilizar tanto el dinero declarado, a través de estímulos concretos, como de aquellos que no han sido sincerados. Cuenta con cinco capítulos.

El primero de ellos define el objeto implementando un régimen de promoción para las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas realizadas en el país, desde la fecha de entrada en vigencia de la ley. A estos efectos entiende por obras privadas nuevas a aquellos trabajos que se inicien tales como construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otros, sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridad competente. También se consideran nuevas aquellas obras con un grado de avance inferior al 50%.

El Capítulo II crea incentivos en Bienes Personales. Exime del impuesto al valor de las obras realizadas hasta el 31/12/22, desde el período fiscal en que se efectivice la inversión y hasta aquel en que se produzca la finalización, su adjudicación o la enajenación del derecho y/o la participación originados con motivo de aquella, lo que ocurra en primer lugar, hasta un plazo máximo de dos períodos fiscales. Estas inversiones deben realizarse con moneda nacional declarada o la venta de moneda extranjera previamente declarada. Asimismo podrá computarse como pago a cuenta de Bienes Personales el 1% del valor de las inversiones sujeto a determinadas pautas.

Por su parte el Capítulo III se ocupa de los impuestos a las Ganancias y a la Transferencia de Inmuebles disponiendo que los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles, gozarán del diferimiento del pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, establecido en el Título VII de la Ley N° 23.905 o del Impuesto a las Ganancias, según corresponda, cuando se configure el correspondiente hecho imponible con motivo de la transferencia y/o enajenación de aquellos a los sujetos comprendidos en los incisos a), b), c), d) y f) del artículo 53 de Ganancias (sociedades de capital, otro tipo de sociedades, empresas unipersonales , fideicomisos y loteos) cuyo objeto principal sea el financiamiento, la inversión y/o el desarrollo, de proyectos inmobiliarios o de infraestructura, ocurrida desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta el 31/12/22. La base imponible de Ganancias a diferir se determina tomando el costo actualizado.

Finalmente el Capítulo IV instituye un régimen de declaración voluntaria de activos (no declarados) para realizar inversiones en construcción, admitiendo a las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de Ganancias, residentes en el país.

Así podrán declarar ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior y deberán pagar las siguientes alícuotas:

• Ingresados dentro de los 60 días corridos desde la vigencia de la ley: 5%

• Ingresados desde el día 61 al 90 corridos: 10%

• Ingresados desde el día 91 hasta el 120 corridos: 20%

Aquellos que realicen la declaración voluntaria gozarán de los siguientes beneficios en función del monto declarado: no se considerará incremento no justificado; se liberan de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder y quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar (salidas no documentadas, Impuestos Internos y/o Impuesto al Valor Agregado, Bienes Personales, Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas y Ganancias por las ganancias netas no declaradas en su equivalente en moneda nacional, obtenidas en el exterior).

El Capítulo V son disposiciones generales.