La Comisión Arbitral estableció todos los vencimientos 2026 para los sujetos del Convenio Multilateral

Con la debida anticipación la CACM estableció las diversas fechas de vencimientos que comprende tanto a los sujetos por sus declaraciones juradas y pago, como a los agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Se publicaron una serie de resoluciones generales a los fines de establecer las diversas fechas de vencimientos.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (CACM) dictó una serie de resoluciones generales, publicadas en el BO 12/12/25 a los fines de establecer las diversas fechas de vencimientos, para los sujetos que tributan Ingresos Brutos mediante la aplicación del Convenio, con relación a las presentaciones de las declaraciones juradas y pago del tributo, como así también para las retenciones y percepciones para el periodo fiscal 2026.

En todos los casos se dispone que de fijarse un nuevo feriado o día no laborable nacional que coincidiere con alguna fecha de vencimiento de las previstas en el anexo a que refiere el artículo 1°, el mismo operará el día hábil inmediato siguiente. En tal caso, también se correrán sucesivamente las subsiguientes fechas de vencimiento de ese mes.

Las resoluciones que así lo disponen son las siguientes:

RG 20/25: Estipula las fechas de vencimiento para la presentación mensual de la declaración jurada –Formularios CM03 y CM04– y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral. La presentación de la declaración jurada anual –Formulario CM05– correspondiente al período fiscal 2025 operará el 30 de junio del 2026 .

El Ministerio de Justicia fijó el vencimiento para el pago de la Tasa SA A través de la Resolución 1.159/25 (BO 10/12/25), el Ministerio de Justicia (MJ) dispuso el 15 de diciembre de 2025 como fecha de vencimiento para el pago de la Tasa anual de SA establecida por el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.

Los responsables de esta obligación son las sociedades por acciones ya inscriptas en la Inspección General de Justicia (IGJ). Vencida la fecha estipulada, será de aplicación la multa prevista en el artículo 7º de la Decisión Administrativa 46/01. RHF