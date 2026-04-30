Así funciona el nuevo sistema de ARBA para pymes que alivia la carga financiera de Ingresos Brutos

Más de 12.000 empresas ya operan bajo el esquema "Riesgo 0, SAF 0" que ajusta automáticamente las retenciones para evitar saldos a favor acumulados.

El objetivo de ARBA es aliviar la carga administrativa y financiera de los titulares cumplidores.

Durante el primer trimestre de 2026, más de 12.000 pymes , comercios y pequeñas empresas se incorporaron al nuevo régimen "Riesgo 0, SAF 0" de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ).

El esquema evita la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos , lo que mejora el flujo de fondos de las firmas, reduce la carga financiera y da mayor previsibilidad.

Para lograrlo, el organismo utiliza un sistema automático que ajusta las alícuotas de retención y percepción según el perfil fiscal de cada contribuyente.

El nuevo sistema de ARBA para pymes

A diferencia del esquema tradicional, donde las retenciones y percepciones se aplicaban con parámetros generales, "Riesgo 0, SAF 0" introduce un sistema automático que adecua las tasas según el perfil de cada contribuyente.

En la práctica, esto significa que las alícuotas ya no son estáticas. El régimen cruza información fiscal, evalúa el comportamiento tributario de la empresa y ajusta de oficio los porcentajes cuando detecta que los pagos anticipados superan lo razonable en relación con el impuesto determinado.

Una de las características más valoradas es que el impacto en la liquidez es directo. Al disminuir los pagos excesivos, las firmas cuentan con más recursos disponibles para afrontar gastos corrientes, pagar proveedores o invertir.

A esto se suma la mejora en los mecanismos de devolución. Actualmente, la plataforma permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de forma completamente digital, con plazos de acreditación que pueden resolverse en menos de 72 horas hábiles.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, señaló: "La rápida incorporación de más de 12.000 pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas".

Y añadió: "Este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir".

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos

El proyecto forma parte de un proceso más amplio de simplificación tributaria que se viene implementando en la provincia de Buenos Aires desde 2020. El objetivo es aliviar la carga administrativa y financiera de los titulares cumplidores, y también mantener controles más precisos sobre sectores con mayor capacidad contributiva.

"Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad", detalló Girard.