Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tomando en cuenta el reiterado y consecutivo rechazos de débitos directos en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de algunos contribuyentes por cuenta cerrada o suspendida, falta de fondos, orden de no pagar, etc., genera un costo en concepto de comisiones para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, se emitió la Resolución General 5790 (B.O. 18/11/25)

Se reguló que cuando, por cualquier motivo, se verifiquen tres rechazos consecutivos del débito en la cuenta adherida, se comunicará dicha situación al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico a los efectos de que regularice la situación que impide el débito. De producirse un cuarto rechazo consecutivo , se dejará sin efecto la adhesión . Los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados.

La medida rige desde el 19/11/25 y afecta a los contribuyentes autónomos, a los monotributistas y al personal de casas particulares.

BENEFICIOS SOCIALES

Trabajador rural. Actualizan prestación por desempleo

Derogando la Resolución 109/25 que fijo los montos de la prestación por desempleo enmarcada en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, se dispuso un incremento acumulado del 5%, mediante la Resolución 120/25 (RENATRE)(B.O. 20/11/25)

Se dispuso partir del 1º de diciembre el citado incremento resultando el importe de la prestación máxima en $346.500 y la mínima en $173.250

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO

Calendario de pagos de haberes previsionales del año 2026

Unificando en una sola norma el calendario de pagos de los haberes previsionales correspondientes a los meses enero a diciembre 2026 y las cuotas 1º Y 2º del aguinaldo, se emitió la Resolución 349/25 (ANSES) (B.O. 17/11/25) incorporando un Anexo por cada mes.

Cada uno de los anexos detalla las fechas de cobro en pensiones no contributivas, cobros de haberes menores o mayores a un importe quedando a cargo de la Dirección General de Finanzas del ente, la determinación del importe para los intervalos de pago.

LMS