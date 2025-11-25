APORTES Y CONTRIBUCIONES
Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional
Tomando en cuenta el reiterado y consecutivo rechazos de débitos directos en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de algunos contribuyentes por cuenta cerrada o suspendida, falta de fondos, orden de no pagar, etc., genera un costo en concepto de comisiones para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, se emitió la Resolución General 5790 (B.O. 18/11/25)
Se reguló que cuando, por cualquier motivo, se verifiquen tres rechazos consecutivos del débito en la cuenta adherida, se comunicará dicha situación al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico a los efectos de que regularice la situación que impide el débito. De producirse un cuarto rechazo consecutivo, se dejará sin efecto la adhesión. Los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados.
La medida rige desde el 19/11/25 y afecta a los contribuyentes autónomos, a los monotributistas y al personal de casas particulares.
Derogando la Resolución 109/25 que fijo los montos de la prestación por desempleo enmarcada en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, se dispuso un incremento acumulado del 5%, mediante la Resolución 120/25 (RENATRE)(B.O. 20/11/25)
Se dispuso partir del 1º de diciembre el citado incremento resultando el importe de la prestación máxima en $346.500 y la mínima en $173.250
Unificando en una sola norma el calendario de pagos de los haberes previsionales correspondientes a los meses enero a diciembre 2026 y las cuotas 1º Y 2º del aguinaldo, se emitió la Resolución 349/25 (ANSES) (B.O. 17/11/25) incorporando un Anexo por cada mes.
Cada uno de los anexos detalla las fechas de cobro en pensiones no contributivas, cobros de haberes menores o mayores a un importe quedando a cargo de la Dirección General de Finanzas del ente, la determinación del importe para los intervalos de pago.
LMS
